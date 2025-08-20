Скільки країн готові направити свої війська в Україну: відповідь Bloomberg 

Близько 10 європейських країн будуть готові направити війська до України після завершення повномасштабної війни

Велика Британія та Франція відправлять сотні солдатів до України, розміщених подалі від лінії фронту

Близько 10 європейських країн будуть готові направити війська до України після завершення повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Видання посилається на джерела, які зазначають, що європейські політики обговорили план розгортання британських та французьких військ в Україні в рамках майбутньої мирної угоди, включаючи чисельність військ та їх розміщення.

Уряд Великої Британії заявив, що найближчими днями європейські військові представники зустрінуться з представниками США, щоб розробити «надійні гарантії безпеки» та «підготуватися до розгортання сил підтримки у разі припинення бойових дій».

Джерела Bloomberg додали, що перший етап запропонованого пакету підтримки буде зосереджений на зміцненні українських військових шляхом навчання та посилення особового складу.

Цим займатиметься багатонаціональна група, що складається переважно з європейських військових, а Велика Британія та Франція відправлять сотні солдатів до України, розміщених подалі від лінії фронту.

Повідомляється, що інша частина плану передбачає підтримку США, зокрема обмін розвідувальними даними, спостереження за кордоном, постачання зброї та, можливо, протиповітряну оборону.

Нагадаємо, Велика Британія, Франція та Німеччина імовірно відправлять війська для забезпечення миру в Україну. Американські війська не будуть присутні на території України.

На запитання про перспективи гарантій безпеки Трамп відповів, що саме європейські країни «будуть їх надавати». За його словами, європейські країни, маючи на увазі Францію, Німеччину та Велику Британію, хочуть, аби їх війська були на території України.

«Я не думаю, що це буде проблемою», – додав Трамп, запевнивши, що американських військових не буде на українській території.