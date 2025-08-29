Головна Київ Новини
Калмикова прокоментувала скандал навколо поховань на Національному меморіальному військовому кладовищі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Калмикова прокоментувала скандал навколо поховань на Національному меморіальному військовому кладовищі
Калмикова: «Ми проводимо поховання згідно із законом»
колаж: glavcom.ua

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова відкинула заяви в незаконності поховань на НВМК

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова відкинула звинувачення в незаконності поховань на території Національного військового меморіального кладовища (НВМК). Її заява пролунала після перших почесних поховань невідомих Захисників, які відбулися на меморіалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Interfax.

 «Ми проводимо поховання згідно із законом», – заявила Калмикова, підкресливши, що майновий комплекс НВМК належить державній установі «НВМК». Вона також прокоментувала занепокоєння щодо високого рівня ґрунтових вод, яке часто висловлюють противники будівництва.

«Тут, як і по всій країні, є ґрунтові води. Це нормально. Під усіма доріжками прокладена дренажна система... Якщо ви підете дивитися зараз могилу, ви бачите, що вона абсолютно суха», – зазначила міністр.

Нагадаємо, у День пам’яті захисників України відбулося офіційне відкриття Національного військового меморіального кладовища. Відкриття відбулося за участі президента Володимира Зеленського.

Як відомо, улітку 2024 року новостворений консорціум «Білдінг Юа» (альянс трьох фірм: «Євроелітбуд» (Одеса), «Акам» (Дніпро) і ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» (Київська область) без конкуренції виграв тендер з будівництва I черги військового кладовища за 1,75 млрд грн. Після цього з’ясувалося, що до консорціуму тягнуться зв’язки з підсанкційним бізнесменом, громадянином Кіпру Вадимом Єрмолаєвим, а також куратором проєкту «Велике будівництво» Юрієм Голиком і ексголовою Броварської РДА Георгієм Біркадзе. До речі, саме Біркадзе у квітні 2024 року їздив з директором держустанови «Національне військове меморіальне кладовище» Ярославом Пронюткіним та головним архітектором Меморіалу Сергієм Дербіним (раніше Дербін працював над проектами в Дніпрі, якими опікувався Голик) у США на військовий цвинтар в Арлінгтоні.

Станом на початок травня 2025 року, замовник перерахував «Білдінг Юа» 407 млн грн авансових платежів.

Крім цього, у середині травня 2025 року держустанова «Національне військове меморіальне кладовище» за 49 млн грн замовила три тисячі штук надгробків та хрестів із дуба. Переможцем стала київська компанія, яка спеціалізується на оптовій торгівлі деталями та приладдям для автотранспортних засобів.

Згодом стало відомо, що державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» 17 червня оголосила повторний тендер на другу чергу будівництва головного військового цвинтаря у межах Гатненської територіальної громади Київської області. Очікувана вартість складає 1,31 млрд грн. 

5 серпня Шостий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення Київського окружного адміністративного суду від 13 березня 2025 року. Йдеться про те, що суд першої інстанції визнав протиправним та скасувати окремі пункти розпорядження Київської ОВА, які стосувалися вилучення та надання в постійне користування земельної ділянки зі зміною цільового призначення державній установі «Національне військове меморіальне кладовище».

Місцевий суд дійшов висновків: земельна ділянка, виділена під Меморіальне військове кладовище, належить до земель природоохоронного призначення, що, унеможливлює зміну її цільового призначення. У цьому ж рішенні суд наголосив, що земельна ділянка є непридатною для відведення під військового кладовище через близькість до грунтових вод. Свої аргументи Феміда будувала на основі Науково-технічного звіту про інженерно-геологічні вишукування, яке замовила держустанова «Національне військове меморіальне кладовище».

Теги: Наталія Калмикова поховання Київ кладовище Головний військовий меморіал

