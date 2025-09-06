Головна Країна Суспільство
У Херсоні підліток підірвався на міні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Херсоні підліток підірвався на міні
Хлопець велосипедом наїхав на міну
фото з відкритих джерел

Хлопець велосипедом наїхав на міну

У Дніпровському районі Херсона підліток підірвався на російській міні. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє «Главком».

За повідомленням ОВА, 13-річний хлопець наїхав велосипедом на протипіхотну міну типу «пелюстка». Внаслідок детонації він отримав черепно-мозкову травму та контузію, а також уламкові поранення обличчя, грудної клітки та ніг.

Наразі потерпілий перебуває у лікарні під наглядом медиків. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.

Нагадаємо, у селі Велетенське Херсонської області троє волонтерів підірвались на російській міні. Їхній автомобіль наїхав на вибуховий пристрій.

До слова, у Музиківці Херсонської області на російській міні підірвався 11-річний хлопчик. 

За словами чиновника, 11-річного хлопчика госпіталізували з уламковими пораненнями ніг, грудної клітини та живота.

Також повідомлялось, що в Новорайську Херсонської області автомобіль з сім’єю всередині наїхав на міну – чотири людини отримали поранення. 

У Херсоні підліток підірвався на міні
У Херсоні підліток підірвався на міні
