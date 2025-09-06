У Херсоні підліток підірвався на міні
Хлопець велосипедом наїхав на міну
У Дніпровському районі Херсона підліток підірвався на російській міні. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє «Главком».
За повідомленням ОВА, 13-річний хлопець наїхав велосипедом на протипіхотну міну типу «пелюстка». Внаслідок детонації він отримав черепно-мозкову травму та контузію, а також уламкові поранення обличчя, грудної клітки та ніг.
Наразі потерпілий перебуває у лікарні під наглядом медиків. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.
Нагадаємо, у селі Велетенське Херсонської області троє волонтерів підірвались на російській міні. Їхній автомобіль наїхав на вибуховий пристрій.
До слова, у Музиківці Херсонської області на російській міні підірвався 11-річний хлопчик.
За словами чиновника, 11-річного хлопчика госпіталізували з уламковими пораненнями ніг, грудної клітини та живота.
Також повідомлялось, що в Новорайську Херсонської області автомобіль з сім’єю всередині наїхав на міну – чотири людини отримали поранення.
