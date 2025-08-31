Німеччина змінила курс підтримки України – Bild

Берлін відмовився від ідеї відправки військ в Україну та визначив інший пріоритет

Берлін зосередиться на фінансовій допомозі ЗСУ, а не на відправці військ

ФРН має зосередитися на фінансуванні української армії замість відправки військ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

Після саміту з президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським у Берліні обговорювали можливість відправки бундесверу для гарантій безпеки.

Однак, як повідомляє Bild, нині канцлер Фрідріх Мерц і віцеканцлер Ларс Клінгбайль вважають, що мова про розміщення західних військ в Україні більше не йде – особливо після відмови Трампа брати участь у такій місії.

У зв’язку з цим дискусії щодо миротворчого мандату відкладені. Навіть у разі перемир’я Німеччина бачить свою роль передусім у фінансовій та військовій підтримці України, зазначають джерела Bild у федеральному уряді.

Ключовим елементом стане допомога українській армії: ФРН готова взяти на себе частину виплат військовослужбовцям після можливого припинення вогню, продовжити підготовку українських бійців і сприяти розвитку виробництва озброєння в Україні разом із німецькими компаніями.

Зауважимо, дискусії серед європейських союзників щодо можливого направлення європейських миротворчих сил в Україну в рамках майбутньої мирної угоди з Росією викликали негативну реакцію та запеклі дебати в Німеччині. Це питання розкриває історичні травми, політичні розбіжності та сумніви щодо військового потенціалу країни.

Нагадаємо, Німеччина майже завершила будівництво мережі залізниць, призначених для військових перевезень на східний фланг НАТО та до України.

До слова, віцеканцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль під час візиту до Києва заявив, що Німеччина готова «взяти на себе відповідальність» за надання гарантій безпеки Україні. Але «через голови українців» рішення ухвалюватися не можуть.