Була однією з перших «Бучанських відьом». Згадаймо Наталію Ільницьку

У Наталії Ільницької залишилися двоє дітей, мама, брат та чоловік, який і сьогодні боронить Україну у лавах ЗСУ

Ільницька стояла на сторожі неба Київщини, збиваючи ворожі дрони та рятуючи життя мирних жителів

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Наталію Ільницьку.

10 серпня, під Рідкодубом, виконуючи бойове завдання, загинула Наталія Ільницька. Про трагічну новину повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин, інформує «Главком».

Наталія народилася у Ворзелі, проте більшу частину життя прожила в Ірпені. Захисниці було 47 років. Вона все життя багато і важко працювала, понад десять років віддавши компанії «Екософт». Коли у березні 2022 року ворог ударив по підприємству, Наталя з колегами особисто бралася розчищати завали.

Наталія Ільницька (друга ліворуч) під час бойового виїзду фото: Олександр Маркушин/Facebook

Того ж року вона пройшла навчання з підготовки населення до спротиву і вступила до Бучанського добровольчого формування територіальної громади. Наталя була однією з перших чотирьох бійчинь мобільно-вогневої групи ППО «Бучанські відьми».

Вона стояла на сторожі неба Київщини, збиваючи ворожі дрони та рятуючи життя мирних жителів.

Наталя Ільницька починала у підрозділі «Бучанські відьми», а потім приєдналась до підрозділу «Ахіллес» фото: Олександр Маркушин/Facebook

Згодом вона стала до лав ЗСУ, де в полку БПЛА «Ахіллес» завдавала відчутних втрат ворогові на сході України.

Ільницька Найбільші втрати завдала ворогу у полку БПЛА «Ахіллес» фото: Олександр Маркушин/Facebook

У Наталії залишилися двоє дітей, мама, брат та чоловік, який і сьогодні боронить Україну у лавах Збройних Сил.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.