Порошенко, Турчинов, Стефанчук: хто прийшов віддати шану Андрію Парубію

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Порошенко, Турчинов, Стефанчук: хто прийшов віддати шану Андрію Парубію
колаж: glavcom.ua

Попрощатися з Андрієм Парубієм у Львові прийшли перші особи держави та політичні соратники

У соборі Святого Юра триває церемонія прощання з Андрієм Парубієм – колишнім головою Верховної Ради, екссекретарем РНБО та одним із символів Революції Гідності. На церемонію прийшли політичні соратники та високопосадовці. Про це повідомляє «Главком».

У соборі вже були присутні:

  • п’ятий президент України Петро Порошенко,
  • колишні прем’єр-міністри Володимир Гройсман і Арсеній Яценюк,
  • ексголова Верховної Ради Олександр Турчинов,
  • чинний спікер парламенту Руслан Стефанчук,
  • колишній генпрокурор Юрій Луценко,
  • народні депутати від «Європейської Солідарності» Микола Княжицький та Володимир Ар’єв.
Порошенко, Турчинов, Стефанчук: хто прийшов віддати шану Андрію Парубію фото 1
фото: NTA
Порошенко, Турчинов, Стефанчук: хто прийшов віддати шану Андрію Парубію фото 2
Порошенко, Турчинов, Стефанчук: хто прийшов віддати шану Андрію Парубію фото 3
Порошенко, Турчинов, Стефанчук: хто прийшов віддати шану Андрію Парубію фото 4
фото: NTA

Чин похорону розпочався о 12:00 в архикатедральному соборі Святого Юра. О 13:30 на площі Ринок запланована загальноміська церемонія прощання. Після цього траурна процесія вирушить на Личаківський цвинтар, де відбудеться поховання.

Андрій Парубій загинув 30 серпня. Він залишив помітний слід в українській історії як активний учасник Помаранчевої революції, очільник Самооборони Майдану, секретар РНБО, спікер парламенту та парламентарій від «Європейської Солідарності».

Як відомо, у Львові сьогодні відбувається прощання з колишнім головою Верховної Ради та екссекретарем РНБО Андрієм Парубієм, який загинув від вогнепального поранення 30 серпня. 

О 13:30 на площі Ринок розпочнеться загальноміська церемонія прощання. Після цього траурна процесія вирушить до Личаківського цвинтаря, де відбудеться поховання.

