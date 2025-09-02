Порошенко, Турчинов, Стефанчук: хто прийшов віддати шану Андрію Парубію

Попрощатися з Андрієм Парубієм у Львові прийшли перші особи держави та політичні соратники

У соборі Святого Юра триває церемонія прощання з Андрієм Парубієм – колишнім головою Верховної Ради, екссекретарем РНБО та одним із символів Революції Гідності. На церемонію прийшли політичні соратники та високопосадовці. Про це повідомляє «Главком».

У соборі вже були присутні:

п’ятий президент України Петро Порошенко,

колишні прем’єр-міністри Володимир Гройсман і Арсеній Яценюк,

ексголова Верховної Ради Олександр Турчинов,

чинний спікер парламенту Руслан Стефанчук,

колишній генпрокурор Юрій Луценко,

народні депутати від «Європейської Солідарності» Микола Княжицький та Володимир Ар’єв.

Чин похорону розпочався о 12:00 в архикатедральному соборі Святого Юра. О 13:30 на площі Ринок запланована загальноміська церемонія прощання. Після цього траурна процесія вирушить на Личаківський цвинтар, де відбудеться поховання.

Андрій Парубій загинув 30 серпня. Він залишив помітний слід в українській історії як активний учасник Помаранчевої революції, очільник Самооборони Майдану, секретар РНБО, спікер парламенту та парламентарій від «Європейської Солідарності».

О 13:30 на площі Ринок розпочнеться загальноміська церемонія прощання. Після цього траурна процесія вирушить до Личаківського цвинтаря, де відбудеться поховання.