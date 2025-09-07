Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Вашингтоні пройшов мітинг проти розгортання військ нацгвардії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Вашингтоні пройшов мітинг проти розгортання військ нацгвардії
Мітинг проти розгортання військ нацгвардії у Вашингтоні
фото: Reuters

На вулицях Вашингтона наразі перебуває понад 2000 військовослужбовців, що патрулюють місто

Кілька тисяч протестувальників пройшли маршем через Вашингтон, округ Колумбія, вимагаючи від президента США Дональда Трампа припинити розгортання військових підрозділів Національної гвардії, які патрулюють вулиці столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Ми тут, щоб виступити проти окупації Вашингтона», – сказав один із учасників маршу.

Протести були спричинені рішенням Трампа про розгортання військ на вулицях Вашингтона після того, як він заявив, що місто страждає від злочинності. 

«Те, що вони намагаються зробити у Вашингтоні, те саме вони намагаються зробити і з іншими диктатурами», – заявив один з протестувальників, додавши, що такі дії можуть поширитися на інші регіони, якщо їх не зупинити.

Між тим, Трамп оголосив, що Національна гвардія також буде розгорнута для боротьби зі злочинністю в Чикаго, що може призвести до юридичних суперечок з місцевими чиновниками.

На вулицях Вашингтона наразі перебуває понад 2000 військовослужбовців, що патрулюють місто. Наразі невідомо, коли закінчиться їхня місія, однак військові накази для Національної гвардії округу Колумбія продовжено до 30 листопада 2025 року.

До слова, Вашингтон, округ Колумбія, подав позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа через розгортання військ Національної гвардії в столиці.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, посилаючись на статтю 740 закону про самоврядування округу Колумбія, передав під федеральний контроль місцеве поліцейське управління та розгорнув підрозділи національної гвардії. Він назвав Вашингтон «беззаконним» містом, хоча офіційна статистика поліції свідчить про протилежне.

Теги: Дональд Трамп військові Вашингтон мітинг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польща не планує брати участь у розміщенні військ на території України в рамках гарантій безпеки
ЄС розробляє план розгортання двох сухопутних груп в Україні – The Wall Street Journal
5 вересня, 05:37
Сьогоднішня зустріч лідерів матиме гібридний формат, деякі учасники спілкуватимуться через відеозвʼязок
Прем’єр-міністр Іспанії через несправність літака не долетів до Парижа на зустріч «Коаліції рішучих»
4 вересня, 13:33
Трамп просто хоче, щоб усе закінчилося, йому майже все одно як
Трамп незадоволений вимогами України та Європи щодо завершення війни – The Atlantic
29 серпня, 01:14
Трамп наголосив, що війна в Україні жорстока та суттєво відрізняється від попередніх збройних конфліктів
Трамп про дрони в Україні: це «нова форма війни»
26 серпня, 01:29
Вистава підкреслить ряд проблем, які роз’їдають суспільство держави, у якій триває війна
«Людина повертається з війни й бачить багалан…» Київський та харківський театри готують виставу-кабаре
22 серпня, 21:00
Володимир Зеленський: Ми багато говорили про Крим, зокрема по карті
«Крим – найбільша проблема». Зеленський розказав про свою розмову з Трампом
21 серпня, 10:15
Трамп заявив, що Україна поверне собі життя після завершення війни
Україна отримає багато землі – Трамп
19 серпня, 16:05
Окрім військових, розгортають підводний атомний човен, авіацію розвідки, кілька есмінців та ракетний крейсер
США розгортають морську піхоту та ВМС у Південному Карибському морі
18 серпня, 03:23
Головні новини ночі проти 7 серпня
Атака на українські міста, заяви Трампа: головне за ніч
7 серпня, 05:50

Політика

У Вашингтоні пройшов мітинг проти розгортання військ нацгвардії
У Вашингтоні пройшов мітинг проти розгортання військ нацгвардії
Путін поділився з Фіцо, де може пройти зустріч з Зеленським
Путін поділився з Фіцо, де може пройти зустріч з Зеленським
Путін ще не усвідомив необхідності миру. Карні закликав до максимального тиску на Росію
Путін ще не усвідомив необхідності миру. Карні закликав до максимального тиску на Росію
Перший за 40 років: японський принц Хісахіто досяг повноліття
Перший за 40 років: японський принц Хісахіто досяг повноліття
Ще одна країна відмовилась відправляти свої війська в Україну
Ще одна країна відмовилась відправляти свої війська в Україну
Посол Німеччини в Україні йде з посади, щоб очолити німецьку розвідку
Посол Німеччини в Україні йде з посади, щоб очолити німецьку розвідку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 вересня 2025
4795
У Києві лунали вибухи
3947
Перший за 40 років: японський принц Хісахіто досяг повноліття
3161
Зеленський пояснив, для чого Путін кличе його до Москви
2520
У Києві палає фабрика Roshen (відео)

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua