У Вашингтоні пройшов мітинг проти розгортання військ нацгвардії

На вулицях Вашингтона наразі перебуває понад 2000 військовослужбовців, що патрулюють місто

Кілька тисяч протестувальників пройшли маршем через Вашингтон, округ Колумбія, вимагаючи від президента США Дональда Трампа припинити розгортання військових підрозділів Національної гвардії, які патрулюють вулиці столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Ми тут, щоб виступити проти окупації Вашингтона», – сказав один із учасників маршу.

Протести були спричинені рішенням Трампа про розгортання військ на вулицях Вашингтона після того, як він заявив, що місто страждає від злочинності.

«Те, що вони намагаються зробити у Вашингтоні, те саме вони намагаються зробити і з іншими диктатурами», – заявив один з протестувальників, додавши, що такі дії можуть поширитися на інші регіони, якщо їх не зупинити.

Між тим, Трамп оголосив, що Національна гвардія також буде розгорнута для боротьби зі злочинністю в Чикаго, що може призвести до юридичних суперечок з місцевими чиновниками.

На вулицях Вашингтона наразі перебуває понад 2000 військовослужбовців, що патрулюють місто. Наразі невідомо, коли закінчиться їхня місія, однак військові накази для Національної гвардії округу Колумбія продовжено до 30 листопада 2025 року.

До слова, Вашингтон, округ Колумбія, подав позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа через розгортання військ Національної гвардії в столиці.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, посилаючись на статтю 740 закону про самоврядування округу Колумбія, передав під федеральний контроль місцеве поліцейське управління та розгорнув підрозділи національної гвардії. Він назвав Вашингтон «беззаконним» містом, хоча офіційна статистика поліції свідчить про протилежне.