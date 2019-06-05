«Харківгаз» вимагає від НКРЕКП компенсувати 600 млн грн через необґрунтовані тарифи



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Через низькі тарифні заробітні плати з газорозподільної галузі звільнилася третина працівників

Суд зобов’язав державного регулятора встановити газовій компанії економічно-обґрунтований тариф та включити до його складу компенсацію збитків за 2014-2018 роки, в розмірі 589,8 млн грн. Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив рішення суду першої інстанції, в частині визнання протиправною бездіяльність НКРЕКП з перегляду тарифу на розподіл газу для АТ «Харківгаз».

Необхідність формування економічно-обґрунтованого тарифу прямо передбачена законодавством України і є обов’язком державного регулятора. На даний момент НКРЕКП не виконує рішення суду. Відповідне рішення набуло законної сили 15 травня 2019 року та є обов’язковим для виконання НКРЕКП.

Тільки впродовж останніх двох років АТ «Харківгаз» п’ять разів надавало всі розрахунки, пояснення і обґрунтування для перегляду тарифу компанії. Останній раз – в лютому поточного року. Але не зважаючи на вимоги законодавства, рішення суду, наявні розрахунки, НКРЕКП продовжує ігнорувати свої обов’язки. «Дії НКРЕКП по відношенню до операторів ГРМ України нагадують цілеспрямовану дискримінаційну тарифну політику», - кажуть у «Харківгазі».

«Наразі тариф на розподіл в структурі ціни газу складає лише 8%. Це безпрецедентно низький рівень, який не здатен забезпечити безаварійну роботу газових мереж та знищує газорозподільну галузь», - зазначив голова правління АТ «Харківгаз» Дмитро Новицький.

Наприклад, згідно з дослідженням тарифоутворення компанії Mercados, в середньому у 21 країні ЄС доля тарифу на розподіл в ціні газу - 26%. Тобто, для українських газорозподільних компаній вартість послуг з доставки газу занижена регулятором більш ніж в три рази.

«Наслідками бездіяльності НКРЕКП та занижених тарифів стали збитки газорозподільних компаній, на загальну суму близько 40 млрд грн. Тільки в 2018 році збитки АТ «Харківгаз» від послуг з розподілу газу склали 367,7 млн. грн. На поточний момент сума збитків досягла 1,1 млрд грн», - переконують у компанії.

У «Харківгазі» підкреслюють, що регулятор не врахував в тарифі необхідні обсяги газу для виробничо-технологічних витрат та встановив занижену вартість цього газу. Ціна палива, затверджена НКРЕКП в тарифі АТ «Харківгаз» на виробничі потреби складає 5,8 тис. Грн за тис. м. куб. А його середньозважена фактична вартість за 2018 рік – понад 11 тис. грн. В результаті, тарифом передбачено коштів на придбання лише 30 млн кубометрів газу, при реальній потребі 77,8 млн м. куб.

«Через низькі тарифні заробітні плати з газорозподільної галузі звільнилася третина працівників – майже 30 тисяч фахівців. Середня заробітна плата працівників АТ «Харківгаз» складає 5 000 грн. Наразі аналогічний показник на енергетичних підприємствах області більший на 65%. Компанія майже щодня втрачає спеціалістів. Наповнити вакансії з таким мізерним рівнем зарплатні неможливо навіть людьми без кваліфікації», - повідомила голова профспілки працівників АТ «Харківгаз» Ольга Василенко.