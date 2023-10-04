В американській політиці відбувається просто землетрус

Перше за 130 років голосування по усуненню спікера, і вперше в історії результативне

Справа в тому, що в Конгресі є такий один з ключових комітетів – Rules committee (Регламентний комітет). Він визначає порядок денний і в нього входять 9 представників більшості (зараз республіканці) та 4 меншості (відповідно демократи зараз). Рішення приймаються більшістю голосів – 7 від 13.

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Коли МакКарті обирали спікером в січні – це був дуже складний процес. Крайньо праві (вони ж трампісти) не віддавали за нього свої голоси, і йому не вистачало голосів для обрання. Врешті-решт він пішов на домовленість з ними. За це вони отримали зміну правил, щоби один конгресмен міг підняти питання відставки спікера (чим і скористався зараз трампіст Гетц), і щоби з 9 республіканців в Rules committee, 3 були представниками крайньо правих. Таким чином помірковані республіканці мали там 6 голосів, чого недостатньо для прийняття рішення.

Коли 30 вересня голосувався цей короткостроковий бюджет на 45 днів, щоби не допустити зупинки Уряду (той самий сумнозвісний, звідки були викреслені кошти на підтримку України), то щоби винести це питання на голосування, в Rules Committee за це проголосували 6 поміркованих республіканців, і, так як їхні крайні колеги відмовлялися, то 4 демократи, щоб набрати більшість.

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Це і стало ключовою претензією до МакКарті – крайньо праві звинуватили його в політичній зраді і співпраці з демократами.

В результаті 208 демократів та 8 республіканців усунули спікера-республіканця з посади

Які наслідки?

Зараз Конгрес повністю заблокований. Поки спікер не буде обраний, не буде жодних рішень. Починається спікеріада. Скільки вона буде тривати – питання. В січні вона тривала 5 днів (15 голосувань). До речі, МакКарті може бути обраний знов.

Ще цікаво. Демократи могли врятувати МакКарті, але вирішили цього не робити. Судячи з усього, вони хочуть скористатися цією громадянською війною всередині Республіканців, щоби продемонструвати їхню нездатність.

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Що це означає для нас?

Нічого доброго. США занурюються в політичну кризу. Конгрес, який має за 45 днів прийняти повноцінний бюджет, в якому для нас головне це гроші на підтримку України, наразі заблокований.