Армія США отримала на озброєння перші чотири лазерні системи ППО (фото)

Система De M-Shorad складається з 50-кВт лазерного бойового модуля, радіолокаційної системи, комплексу управління променем і датчиками наведення

Армія США отримала перші чотири прототипи лазерних систем протиповітряної оборони De M-Shorad на базі бронетранспортерів Striker. Про це пише Defence Blog.

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Система протиповітряної оборони малої дальності спрямованої енергії De M-Shorad призначена для знищення дронів, ракет, артилерійських снарядів та авіації. Принаймні, так заявляє розробник, компанія Raytheon.

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Система De M-Shorad призначена для знищення дронів, ракет, артилерійських снарядів та авіації фото: Армія США

Видання Defense News писало, що система добре себе показала на полігоні в Аризоні і «всіяла поле збитими БпЛА», хоча були деякі проблеми з протидією ракетам, артилерійським снарядам і мінометним мінам.

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Система De M-Shorad складається з 50-кВт лазерного бойового модуля, радіолокаційної системи, комплексу управління променем і датчиками наведення. Її плюсом є те, що системі не потрібна спецмашина підтримки – усе необхідне вмонтоване у Striker. Також ця ППО економічно ефективна і не потребує дорогих боєприпасів.

Наразі ці чотири прототипи проходять оцінку на ефективність у четвертому батальйоні 60 артилерійського полку ППО, розташованого в Форт-Сіллі.

Нагадаємо, Україна й Сполучені Штати працюватимуть спільно для виробництва зброї та оборонних систем. Зокрема Україна готує промислову базу, щоб виробляти системи ППО у копродукції.

До слова, у червні 2023 року Військово-повітряні сили (ВПС) США офіційно отримали нову установку H4 від розробника Raytheon Technologies. Бойовий лазер H4 потужністю 10 кВт повністю автономний та вміщається на автомобіль. Це вже четверта установка у ВПС і восьма у розпорядженні Пентагону. Призначення лазера – перехоплення безпілотників.