Палата представників США звільнила спікера Кевіна Маккарті

216 конгресменів підтримали відставку Маккарті, проти голосували 210

Палата представників США звільнила свого спікера, Кевіна Маккарті, з посади. Його відставка була ініційована через домовленості з Білим домом для недопущення шатдауну в США. Про це повідомляє CNN.

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216 конгресменів підтримали відставку Маккарті, проти голосували 210. Це вперше в історії США, коли спікера Палати представників звільняють достроково.

Важливо зауважити, що Демократична партія у повному обсязі проголосувала за відставку Маккарті, хоча перед голосуванням у американських ЗМІ було багато розмов про можливість демократів спробувати врятувати Маккарті від відставки, встановивши певні умови, зокрема, підтримку надання допомоги Україні.

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Зараз Палата представників Конгресу США перебуває у перерві після історичного голосування за зняття з посади спікера представника Республіканської партії Кевіна Маккарті.

Чому Маккарті звільнили

Ініціативу про відставку спікера Палати представників США запропонував його товариш по партії, республіканець Метт Гетц, після того, як Маккарті відмовився припинити фінансування уряду США через складнощі з ухваленням бюджету на 2024 рік.

Маккарті підтримав законопроєкт про фінансування уряду США до 17 листопада, але при цьому не запровадив жодних скорочень витрат або змін у прикордонній безпеці, до яких закликали його колеги з Республіканської партії.

Сьогодні Палата представників не змогла відкласти або заблокувати спробу Гетца запустити процес відставки Маккарті. Це відкрило шлях до голосування щодо звільнення Маккарті з посади, але спочатку конгресмени мали провести годинні дебати.

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Нагадаємо, 30 вересня Палата представників США ухвалила фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну (припинення роботи уряду). Республіканці та демократи досягли угоди, яка включає продовження фінансування на 45 днів без надання допомоги Україні.

До слова, президент США Джо Байден привітав угоду, що дозволила уникнути припинення роботи уряду США в суботу, але закликав Конгрес швидко схвалити допомогу Україні після того, як вона була виключена з угоди.

Раніше Кевін Маккарті, спікер Палати представників від Республіканської партії, висунув пропозицію врахувати вимоги ультраправих однопартійців та виключити допомогу для України з законопроєкту щодо тимчасового продовження фінансування уряду США.

До слова, представник Демократичної партії США Джамал Боумен ввімкнув пожежну сигналізацію в Капітолії, коли парламентарі намагалася затримати голосування за тимчасовий бюджет США. Це призвело до евакуації, після чого поліція розпочала розслідування.