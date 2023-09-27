Наступного року Захід менше допомагатиме Україні – The Economist

Країни НАТО почали інвестувати у виробництво зброї, але взялися за це запізно

Журналісти припускають, що якщо США нав'язуватимуть Україні переговори, Європа не зможе чинити цьому опір

США, як і Німеччина, Велика Британія, Франція та інші союзники заявили, що будуть допомагати Україні у війні з РФ «стільки, скільки буде потрібно», однак The Economist пише, що наступного року все може змінитись.

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«Якими б залізобетонними не звучали ці обіцянки, вони залежать від двох невизначених змінних. Перша - це здатність Заходу забезпечити українську армію достатньою кількістю зброї та боєприпасів. Інша - політична воля продовжувати надавати їх», – говориться в статті.

Журналісти зазначили, що йдеться про запаси Заходу та його військову промисловість, оскільки в Росії наприкінці 2022 року змогли перебудувати ВПК на воєнний час. З цієї причини зараз РФ може виробляти близько 200 танків щорічно.

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Окрім цього, Кремль, говориться в статті, готовий витрачати на війну проти України набагато більше, ніж Захід – станом на зараз військові витрати становлять приблизно 40% національного бюджету Росії.

Країни НАТО намагаються виправити дисбаланс шляхом інвестування у виробництво зброї, хоча взялися за це запізно. Зазначається, що воно не принесе додаткових поставок до другої половини 2024 або до початку 2025 року.

Ще одним фактором видання називає політичний – згідно з опитуваннями, 64% європейців виступають за надання військової допомоги Україні. Проте є політичні сили, які вважають допомогу нашій країні марною тратою європейських ресурсів.

Журналісти підкреслили, що європейських чиновників приємно дивують реформи, які проводяться в Україні заради вступу до ЄС. Що стосується США, то більшість членів Палати представників можуть підтримувати Україну, але невелика кількість республіканців дотримується досить антиукраїнських поглядів.

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Стверджується, що у довгостроковій перспективі допомога Україні перетворюється на партійне питання, що вносить невизначеність. Великий бюджетний дефіцит і високі відсоткові ставки змушують американських політиків усіх партій неохоче брати в борг. І навіть демократи підтримують ідею про те, що європейські союзники США повинні брати на себе більшу ініціативу в конфліктах в Європі.

«Якщо США спробують нав'язати Україні врегулювання шляхом переговорів, у Європи не буде можливості чинити цьому опір», – пише The Economist.

Журналісти задаються питанням, чи зможе Європа самостійно надати достатню кількість грошей і зброї для підтримки України. Незважаючи на те, що США надавала левову частку допомоги протягом більшої частини війни, останній аналіз німецького аналітичного центру Kiel Institute for the World Economy показує, що ця тенденція змінилася на протилежну.