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Зеленський прибув на Генасамблею ООН (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський прибув на Генасамблею ООН (відео)
фото: скрін із відео

Виступ Зеленського може відбутися о 19:45 за київським часом

Президент України Володимир Зеленський прибув на Генеральну Асамблею ООН. Про це повідомляє CNN.

Зазначимо, що глава української держави, згідно із розкладом, має виступати 14. Проте за деякими даними, його виступ може відбутися вже о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, ключовими темами для обговорення під час дебатів високого рівня є війна Росії проти України та кліматичні зміни.

У дебатах Генасамблеї серед лідерів п'ятірки держав-засновниць ООН братиме участь лише президент США Джо Байден. Глави Великої Британії та Франції, Ріші Сунак та Еммануель Макрон, заявили про напружений графік, а лідер Китаю не приїздив до Нью-Йорка

Теги: Володимир Зеленський США ООН

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