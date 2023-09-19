Зеленський прибув на Генасамблею ООН (відео)

Виступ Зеленського може відбутися о 19:45 за київським часом

Президент України Володимир Зеленський прибув на Генеральну Асамблею ООН. Про це повідомляє CNN.

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Зазначимо, що глава української держави, згідно із розкладом, має виступати 14. Проте за деякими даними, його виступ може відбутися вже о 19:45 за київським часом.

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Нагадаємо, ключовими темами для обговорення під час дебатів високого рівня є війна Росії проти України та кліматичні зміни.

У дебатах Генасамблеї серед лідерів п'ятірки держав-засновниць ООН братиме участь лише президент США Джо Байден. Глави Великої Британії та Франції, Ріші Сунак та Еммануель Макрон, заявили про напружений графік, а лідер Китаю не приїздив до Нью-Йорка