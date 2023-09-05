Брак далекобійних ракет змушує Україну адаптувати «Нептун», аби бити по цілях РФ – Newsweek

Новим українським протикорабельним ракетам «Нептун» приписували знищення російського чорноморського флагману «Москва»

Україна адаптує вітчизняні протикорабельні ракети «Нептун» для посилення своїх можливостей завдавати ударів на далекі відстані, зокрема і у тимчасово окупованому Росією Криму. Про це пише видання Newsweek.

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«Модифіковані ракети «Нептун», які Київ розробив безпосередньо перед початком повномасштабної війни в країні, є частиною цих зусиль», – вважає Ян Вільямс, заступник директора проекту протиракетної оборони Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Новим українським протикорабельним ракетам «Нептун» приписували знищення російського чорноморського флагману «Москва» лише через кілька місяців після вторгнення. Це стало болючим ударом для Кремля.

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Але останніми тижнями Київ натякнув на розробку наземної версії «Нептуна». Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що наприкінці серпня «нова, абсолютно сучасна» ракета спрацювала «бездоганно» і знищила російську систему ППО в західному Криму.

Про те, що Україна використала оновлену версію своєї ракети «Нептун», повідомив The War Zone і анонімне джерело в українському оборонному відомстві.

За словами аналітиків Newsweek, оскільки потреби України в системах великої дальності для ураження віддалених російських цілей значно перевищують поставки їх союзниками, Київ знайшов вихід. «В ідеальному світі місії наземного нападу – не найкраще використання сучасних протикорабельних ракет, які спеціально розроблені для потоплення важкоброньованих військових кораблів у морі. Але Україна стикається з реальним дефіцитом систем глибокого удар», – зазначив Вільямс, пояснюючи, що Київ використовує ці ракети, оскільки не має доступу до американських тактичних балістичних ракетних систем Atacms, або німецьких крилатих ракет Taurus

І Вашингтон, і Берлін відмовилися постачати Україні ці системи, незважаючи на те, що Лондон і Париж на початку цього року надали власні крилаті ракети великої дальності Storm Shadow та Scalp.

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«Україна пристосовується і використовує те, що має під рукою», – вважає Вільямс, втім застерігає, що це не слід розглядати як довгострокове рішення для потреб України у завданні дальнього удару.

«Удар по мису Тарханкут у західному Криму наприкінці минулого місяця справді довів, що Україна може використовувати «Нептун» в режимі наземної атаки і таким чином становити загрозу російським активам в раніше безпечних тилових районах», – говорить Сідхарт Каушал, науковий співробітник оборонного аналітичного центру Королівського об'єднаного інституту.

За його словами, ураження відносно невеликої цілі, яка може перехопити повітряні загрози, зокрема С-400, говорить про те, що Україна має високоякісну розвідку і що наземний «Нептун» можливо замаскувати таким чином, щоб наблизитись непомітно для Росії.

«Також цілком імовірно, що при застосуванні «Нептуна» здійснюються контрзаходи проти виявлення, або застосовується обладнання для створення перешкод. Усе це вказує на досить складну координацію можливостей з боку українців, хоча є й багато невідомих факторів», – додав він.

Каушал припускає, що однією з імовірних відмінностей між наземною версією «Нептуна» і протикорабельним варіантом, є система наведення. «Комплекс може мати іншу систему самонаведення, щоб дозволити ракеті виділити меншу ціль із перешкод», – пояснює він.

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