Чиновник США відмовив Зеленському у виступі на засіданні Конгресу

Для виступу Зеленського на спільному засіданні верхньої та нижньої палат Конгресу не було достатньої кількості часу

Президент України Володимир Зеленський не зміг виступити на спільному засіданні верхньої та нижньої палат Конгресу Сполучених Штатів Америки через відмову. Про це заявив спікер Палати представників США, республіканець Кевін Маккарті, повідомляє The Guardian.

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Чиновник заявив, що відхилив прохання глави української держави про виступ на спільному засіданні двох палат Конгресу США.

За словами Маккарті, для спільного виступу не було достатньої кількості часу з огляду на напружений законодавчий тиждень.

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Маккарті також уточнив, що для Зеленського організують зустріч з членами Конгресу. Подібні зустрічі проводили і для прем'єр-міністрів Великої Британії та Італії під час нещодавніх візитів.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 21 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона. Глава держави проведе у столиці США важливі переговори.

Зеленський додав, що для програшу Росії у війні Україні потрібно більше ППО, підтримки на передовій, а також більше санкцій проти РФ.

До слова, президент Сполучених Штатів Джо Байден 21 вересня планує оголосити новий пакет військової допомоги Україні розміром у $325 млн. Ймовірно, це станеться під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.