Стратегія виживання. Україна ризикує повторити «монгольську модель»
Людський капітал – це нафта 21 століття
Не робіть ключової помилки, коли на підставі спостережень за заповненими в столиці ресторанами, магазинами будтоварів і дорогими машинами на дорогах, ви приходите до висновку про якийсь розвиток.
Польові спостереження тут ілюзорні.
Знаючі люди кажуть, що в Сомалі в столиці Могадішо теж є ресторани, магазини будматеріалів і дорогі тачки на дорогах.
Особисто я завжди даю одну пораду.
Робіть висновок про ступінь розвитку країни не за рівнем життя багатих, а за рівнем життя бідних.
Не по верхніх 10% населення, а по нижніх 50%.
Верхні 10% скрізь живуть добре. В Україні – це до 3 млн осіб, переважно в Києві та Львові.
Саме вони і створюють двіж, який багато хто сприймає за розвиток.
Так само, як про розвиток міста судите не за якістю ресторанів, а за кількістю і чистотою громадських туалетів.
Що мене напружує в прогнозі для нашої країни?
Демографія!!!
Я чітко розумію, що людський капітал – це нафта 21 століття.
А знаєте чому?
Якщо у 20 столітті 70% ВВП і робочих місць давала промисловість, то зараз 70% ВВП і робочих місць дає сектор послуг (про роль промисловості потрібно говорити окремо).
Але демографія взагалі байдужа нашому уряду, отже, все буде ще гірше.
Тобто на нас чекає «монгольська модель» – велика країна за площею, маленька за чисельністю, яка заробляє на експорті сировини.
Не вірте в казки про якихось азіатів і африканців, які сюди приїдуть працювати, навіть якщо в службі київського таксі ви побачили сирійця.
Я вже втомився спростовувати цю ілюзію про мігрантів. Скажу так. У цю єресь можуть вірити лише люди, не знайомі з регіональною статистикою.
Що стосується нерухомості.
Буде два мономіста: Київ і Львів.
Доти, доки ці урбацентри віджиматимуть ресурси провінції та територій із ризиком військових дій, нерухомість там зростатиме.
Тобто в середньостроковій перспективі можна брати.
Але в довгострокову перспективу йти не раджу. Приплив мігрантів у два мономіста припиниться після 2030 року.
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