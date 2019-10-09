Адвокати Порошенка подали заяву проти Дубінського через брехню



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П’ятий президент України Петро Порошенко

Загальна історія декларування Петром Порошенком своїх статків та доходів чи не найдовша в Україні: вперше декларацію він подав ще 1998 року

Адвокати Петра Порошенка подали заяву до Державного бюро розслідувань щодо порушення кримінальної справи проти народного депутата Олександра Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин.

За даними адвокатів, електронні декларації Петра Порошенка, згідно із законом, неодноразово перевірялися НАЗК та податковою. Загальна ж історія декларування Петром Порошенком своїх статків та доходів чи не найдовша в Україні: вперше декларацію Петро Порошенко подав ще 1998 року.

«Якщо вважати, що Дубінський та ДБР Портнова-Труби, фабрикуючи документи, ще й переплутали Петра Порошенка та Олексія Порошенка, то варто зазначити, що Олексій Порошенко як сумлінний декларант пройшов не лише перевірку НАЗК, але й податкову перевірку, що підтверджено відповідними актами», - йдеться у заяві адвокатів.

Як повідомив на брифінгу директор ДБР Роман Труба, Державне бюро розслідувань не готує підозру п’ятому президенту України Петру Порошенку. За словами Труби, проти Порошенка зараз 13 проваджень, проте поки про підозру йому не йдеться. Наразі Порошенко допитується як свідок, зазначив директор ДБР.