У Запоріжжі з колишнього Леніна «змайстрували» пам’ятник Порошенку (фото)



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Днями колишній пам'ятник Леніну з'явився в оновленому вигляді: з новою головою та розфарбованим одягом; на рукаві піджака видно Герб України Фото: Actual.today

Користувачі соцмереж «охрестили» скульптуру пам'ятником Порошенку, а міські чиновники кажуть, що про неї нічого не знають

У Запоріжжі на території однієї з приватних баз відпочинку встановили пам'ятник, який зовні має схожість з п’ятим президентом України Петром Порошенком.

У Департаменті культури і туризму Запорізької міської ради повідомили, що на замовлення міста або за бюджетні кошти цей пам’ятник не встановлювався, тому поки не мають жодної офіційної інформації щодо нього.

Також, за словами чиновників, до них офіційно не зверталися за дозволом встановити подібний пам'ятник у межах міста, пише УНІАН.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що «пам'ятник Порошенку» колись був пам'ятником Володимиру Леніну. Нібито після того, як в Україні стартувала декомунізація, невідомі зловмисники відбили від пам'ятника голову і монумент простояв у такому вигляді на території бази відпочинку декілька років.

Такий вигляд нібито раніше мав пам’ятник. Фото: zabor.zp.ua

Днями колишній пам'ятник Леніну з'явився в оновленому вигляді: з новою головою та розфарбованим одягом; на рукаві піджака видно Герб України, на сорочку нанесено український орнамент.

Ленін став схожим на Порошенка. Фото: Actual.today

Наразі точно невідомо, хто є скульптором і кого він хотів зобразити, проте користувачі соцмереж уже «охрестили» скульптуру пам'ятником Порошенку.

До слова, Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської області задовольнив клопотання слідчого поліції і призначив мистецтвознавчу експертизу зображень Володимира Леніна та Йосипа Сталіна, які розміщені на водонапірній вежі міста Новгород-Сіверський.

Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз мають дати відповідь на запитання, чи відповідають вказані зображення Леніна і Сталіна, визначеному у Законі України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» терміну щодо символіки комуністичного тоталітарного режиму.