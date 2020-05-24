Смерть Давиденка: поліція порушила справу за статтею «умисне вбивство»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У власному офісі в туалеті був знайдений труп народного депутата Валерія Давиденка з вогнепальним пораненням голови

Поліцейські проводять огляд місця події та встановлюють усі обставини скоєного

За фактом смерті народного депутата 8 і 9 скликань Валерія Давиденка, якого з вогнепальним пораненням мертвим знайшли 23 травня в його офісі у столиці, поліція Києва порушила кримінальну справу за статтею «умисне вбивство».

Про це повідомила пресслужба правоохоронців.

Труп Давиденка з простреленою головою знайшли в туалеті в його офісі.

«47-річного потерпілого з вогнепальним пораненням голови виявила прибиральниця в одному з офісів на вул. Великій Васильківській. О 18:37 жінка повідомила про це до столичної поліції по спецлінії 102», - йдеться у повідомленні.

Зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, криміналісти та представники інших профільних служб під керівництвом очільника столичних правоохоронців генерала поліції Андрія Крищенка.

Поліцейські проводять огляд місця події та встановлюють усі обставини скоєного.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчими столичної поліції розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв «Главком», у Києві знайшли мертвим народного депутата Валерія Давиденка.

Валерій Миколайович Давиденко народився 16 березня 1973 року. Нардеп VIII і IX скликань, самовисуванець від 208 округу в Чернігівській області. Входить в групу «Довіра». Член Комітету з питань економічного розвитку. Працював заступником міністра аграрної політики і продовольства України (2013-2014). У нього залишилися дружина і двоє дочок.