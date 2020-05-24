Разумков відреагував на вбивство Давиденка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві знайшли мертвим народного депутата Валерія Давиденка

Спікер Ради висловив співчуття у зв'язку зі смертю Давиденка

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков висловив співчуття у зв'язку зі смертю народного депутата України Валерія Давиденка.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

«Сьогодні Верховну Раду сколихнула страшна звістка про трагічну смерть нашого колеги по парламенту, народного депутата VIII та IX скликань Валерія Давиденка», — заявив Разумков.

Наразі обставини загибелі народного депутата з’ясовуються правоохоронними органами.

«Розслідування має бути оперативним та максимально об‘єктивним. Від імені Верховної Ради України та всього депутатського корпусу висловлюю щирі співчуття рідним та близьким Валерія Миколайовича. Світла пам’ять!» — зазначив голова Верховної Ради.

Як повідомляв «Главком», у Києві знайшли мертвим народного депутата Валерія Давиденка.

За фактом смерті народного депутата 8 і 9 скликань Валерія Давиденка, якого з вогнепальним пораненням мертвим знайшли 23 травня в його офісі у столиці, поліція Києва порушила кримінальну справу за статтею «умисне вбивство».

Валерій Миколайович Давиденко народився 16 березня 1973 року. Нардеп VIII і IX скликань, самовисуванець від 208 округу в Чернігівській області. Входить в групу «Довіра». Член Комітету з питань економічного розвитку. Працював заступником міністра аграрної політики і продовольства України (2013-2014). У нього залишилися дружина і двоє дочок.