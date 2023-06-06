Apple презентувала інноваційний шолом доповненої реальності

Ціна гарнітури становить 3499$

Компанія Apple презентувала гарнітуру, яку розробляла протягом п’яти років. Назва продукту Vision Pro. Інновацію представили на презентації WWDC 2023.

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Шолом підтримує додатки доповненої й віртуальної реальності та не потребує спеціального контролера. Керування Vision Pro відбувається за допомогою жестів та голосового введення.

Зображення з шолома можна транслювати, наприклад на MacBook, ПК, або PlayStation 5.

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Apple Vision Pro Фото з соціальних мереж

Vision Pro має вигнуту алюмінієву раму з вигнутим склом попереду, фізичною кнопкою для захоплення зображення та цифровою головкою для налаштувань. Також ззаду шолома є ремінь, для індивідуального налаштування. Є ще козирок, який закриває обличчя від сонця. З боків вбудовані динаміки.

Працює Vision Pro на чипах M1 та R1 та працює на операційні системі visionOS. Має 2 екрани з роздільною здатністю 4К

Час автономної роботи – 2 години. Ціна становить 3499$. Вихід запланований не раніше 2024 року.

Нагадаємо, що компанія Apple повністю вийшла з ринку Росії. Також перестала обслуговувати свої сервіси там. Видалила зі свого магазину додатків: Сбербанк, Тінькофф Банк, Уралсиб, Зеніт, Лівобережний.