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Америка має намір повернутися до ЮНЕСКО: що відомо

Діана Гасюк
glavcom.ua
Америка має намір повернутися до ЮНЕСКО: що відомо
План, який є результатом тривалих переговорів між Держдепартаментом та ЮНЕСКО, містить графік виплати боргу США
фото: Axios

Вступ до ЮНЕСКО є однією із зовнішньополітичних цілей адміністрації президента Джо Байдена

Сполучені Штати приватно повідомили Організацію ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) про те, що вони вирішили знову приєднатися до неї. Шість років тому колишній президент США Дональд Трамп оголосив про вихід зі складу організації. Про це повідомляє Axios.

Вступ до ЮНЕСКО є однією із зовнішньополітичних цілей адміністрації президента Джо Байдена – в основному в спробі протистояти зростаючому впливу китайського уряду на порядок денний агентства ООН.

За даними видання, заступник держсекретаря з питань управління та ресурсів Річард Верма надіслав листа Генеральному директору ЮНЕСКО Одрі Азулай, в якому запропонував план повернення США до організації.

План, який є результатом тривалих переговорів між Держдепартаментом та ЮНЕСКО, містить графік виплати боргу США та повернення до виконавчої ради агентства.

Чому США вийшли з ЮНЕСКО

Після того, як Палестина стала повноправним членом ЮНЕСКО у 2011 році, адміністрація попереднього президента США Барака Обами припинила фінансування організації через порушення американського законодавства.

У жовтні 2017 року адміністрація Трампа оголосила про вихід США з ЮНЕСКО, вважаючи організацію антиізраїльською та упередженою. Невдовзі після цього Ізраїль також оголосив про свій вихід з організації.

У лютому 2022 року ізраїльський уряд повідомив Держдепартаменту, що він не заперечує проти повернення США до ЮНЕСКО. Ця позиція Ізраїлю відкрила шлях для певної кількості демократів та республіканців у Конгресі, які підтримали цей крок.

У грудні минулого року Конгрес схвалив законопроєкт, який виділив понад 500 млн доларів для погашення боргу США перед ЮНЕСКО та дозволив країні повернутися як повноправному члену організації.

Закон США

Законопроєкт  США включає положення про повернення, яке свідчить, що якщо палестинці отримають статус держави-члена в одному з агентств ООН, США знову припинять його фінансування. Термін дії законопроєкту спливає 30 вересня 2025 року, коли нинішній генеральний директор ЮНЕСКО залишить свою посаду. У цьому Конгрес США може продовжити дію документа.

 

Теги: Ізраїль Дональд Трамп ЮНЕСКО фінансування Палестина

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