Технологія хабаря для міністра. Журналісти оприлюднили деталі гучного корупційного скандалу

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду почала розгляд апеляції на обрання запобіжного заходу ексзаступнику міністра розвитку громад Василю Лозинському

Сьогодні, 9 лютого, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду буде розглядати апеляцію на обрання запобіжного заходу ексзаступнику міністра розвитку громад Василю Лозинському. Журналістка проєкту Dozorro Transparency International Ukraine Дарина Синицька дослідила один із найгучніших корупційних скандалів січня.

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21 січня НАБУ та САП затримали першого заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського, який на той момент виконував обов’язки міністра. Нині його вже звільнили з посади. Ексчиновника підозрюють в отриманні хабаря в сумі $400 тис.

За версією детективів НАБУ, ці кошти він отримав за сприяння укладанню договорів на закупівлю обладнання і техніки за завищеними цінами. Серед них були й генератори.

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Розслідування стосується закупівель обладнання і техніки, яка мала забезпечити населення альтернативними джерелами світла, тепла і водопостачання у зимовий період в умовах руйнування об‘єктів критичної інфраструктури. На них влітку 2022 року Кабмін виділив 1,68 млрд грн.

Правоохоронці зазначили, що Лозинський діяв не сам, а в складі злочинної групи з п’яти осіб.

Василь Лозинський нібито отримав неправомірну вигоду із різниці між реальними та узгодженими цінами закупівель обладнання, які проводив державний інститут «УкрНДІводоканалпроект», підпорядкований Міністерству розвитку громад і територій. Загалом ідеться про закупівлі на 1,4 млрд грн.

За версією слідства, «УкрНДІводоканалпроект» отримував цінові пропозиції, за результатами яких укладав прямі договори. Завищені ж ціни компанії нібито заздалегідь узгодили між собою, а також – із заступником міністра Василем Лозинським. Той же тиснув на керівників інституту, щоб договори були підписані, а кошти – виплачені.

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НАБУ та САП припускають, що ціни були на 25-30% вищими за ринкові на час укладання договорів. 7-10% від суми підписаних угод нібито отримував Василь Лозинський, який долучив до справи керівника ТОВ «Техно Трейн» Сергія Кривого. Останній же долучив інших осіб.

Сума хабаря набігала завдяки різниці між ринковими і запропонованими цінами. Виходячи з різниці у вартості завозу й продажу, прокурор САП на засіданні суду зазначив про імовірну переплату з кожного такого генератора у понад 200 тис. грн. Враховуючи, що їх було придбано 35, може йтися про переплату у 7 млн грн лише з однієї моделі дизельного генератора. А їх замовили 72.

За словами прокурора, спільники обговорювали хабар для Лозинського у сумі $500 тис., $400 тис. з яких йому перевели з Києва до Львова, а потім готівкою перевезли в Київ. Джерело й шлях інших $100 тис. правоохоронці ще вивчають, але припускають, що це були кошти за вплив Лозинського на укладання договорів з іншими установами (не «УкрНДІводоканалпроект»).

Фізично кошти Лозинський так і не отримав. Детективи НАБУ затримали посередника

Схема оформлення хабаря, за версією слідства, була така. Частину коштів, які постачальник отримав на рахунок від Держказначейства, передавали посереднику. Той приносив готівку в касу конвертцентру в Києві. Потрапити туди можна було, лише знаючи пароль. Далі кошти перераховували в обмінний пункт у Львові, де вони знову переводилися в готівку, але вже у валюті, а потім – передавалися через посередника.

Судячи з озвучених на засіданнях матеріалів, фізично кошти Лозинський так і не отримав. Детективи НАБУ затримали посередника й обшукали його помешкання, а потім – затримали в.о. міністра.

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Лозинського підозрюють в одержанні неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище (частина 4 статті 368 Кримінального кодексу). Йому може загрожувати від 8 до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, чиновники уклали договори з підприємцями за завищеними цінами: заступника міністра викрили на хабарі у розмірі $400 тис.

Раніше повідомлялося, що НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Згодом у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури підтвердили, що йдеться про Василя Лозинського. У відомстві пообіцяли надати повне сприяння слідству і звільнити Василя Лозинського із займаної посади.

Невдовзі Кабмін звільнив заступника міністра, якого затримали під час отримання хабаря.

Після цього суд обрав ексзаступнику міністра інфраструктури Лозинському запобіжний захід.

Зауважимо, Кабмін призначив Василя Лозинського тимчасовим виконувачем обовʼязків міністра розвитку громад і територій у листопаді 2022 року. Із грудня ж його призначили заступником міністра.