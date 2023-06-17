Окупанти обстріляли Донеччину: є поранені

Унаслідок влучання снарядів по приватному сектору зазнала поранень 9-річна дівчинка та жінка 57 років

У Костянтинівці Донецької області внаслідок російського обстрілу зі ствольної артилерії поранені дев’ятирічна дитина та жінка. Про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

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За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, 17 червня, близько 10:20, війська Російської Федерації здійснили чергову атаку на місто Костянтинівку.

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«Внаслідок влучання снарядів по приватному сектору зазнала поранень 9-річна дівчинка. У неї діагностовано закриті травми грудної клітини і живота, відкритий перелом плеча, рвані рани ніг і множинні садна тіла», – йдеться у повідомленні.

Також до лікарні з осколковим пораненням ноги потрапила жінка 57 років. Наразі стан постраждалих оцінюють як стабільний.

В результаті обстрілів у місті пошкоджені 11 житлових будинків, а також гаражне приміщення, автомобіль, газопровід та електромережі.

За попередніми даними, населений пункт обстріляли зі ствольної артилерії.

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Раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли цивільне авто на Харківщині. Через обстріл загинуло двоє людей. Вони були волонтерами.

До слова, США відреагували на обстріл Києва під час візиту африканських лідерів.