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Окупанти обстріляли Донеччину: є поранені

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Донеччину: є поранені
Населений пункт обстріляли зі ствольної артилерії
фото: Офіс Генерального прокурора

Унаслідок влучання снарядів по приватному сектору зазнала поранень 9-річна дівчинка та жінка 57 років

У Костянтинівці Донецької області внаслідок російського обстрілу зі ствольної артилерії поранені дев’ятирічна дитина та жінка. Про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, 17 червня, близько 10:20, війська Російської Федерації здійснили чергову атаку на місто Костянтинівку.

«Внаслідок влучання снарядів по приватному сектору зазнала поранень 9-річна дівчинка. У неї діагностовано закриті травми грудної клітини і живота, відкритий перелом плеча, рвані рани ніг і множинні садна тіла», – йдеться у повідомленні.

Також до лікарні з осколковим пораненням ноги потрапила жінка 57 років. Наразі стан постраждалих оцінюють як стабільний.

В результаті обстрілів у місті пошкоджені 11 житлових будинків, а також гаражне приміщення, автомобіль, газопровід та електромережі.

За попередніми даними, населений пункт обстріляли зі ствольної артилерії.

Раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли цивільне авто на Харківщині. Через обстріл загинуло двоє людей. Вони були волонтерами.

До слова, США відреагували на обстріл Києва під час візиту африканських лідерів.

Теги: обстріл прокурор автомобіль росіяни дитина

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