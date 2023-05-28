На Житомирщині прогриміли вибухи

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!

На Житомирщині чутно вибухи. Про це повідомляють моніторингові канали.

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Раніше повідомлялося, що у ніч на 28 травня окупанти атакували Київ.

У Голосіївському районі через влучання уламків в 7-поверхову нежитлову будівлю сталось руйнування частини стіни та виникла пожежа на 3 поверсі. Унаслідок падіння уламків одну особу поранено (травми нижніх кінцівок), одна особа загинула.

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Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Соломянський районі столиці, внаслідок падіння уламків БПЛА біля приміщення однієї з АЗС, госпіталізували жінку 35-ти років та загинув 41-річний чоловік.

Також унаслідок артилерійських ударів військ РФ по місту Куп’янськ та селу Циркуни Харківської області ввечері 27 травня одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

До слова, губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков 27 травня, у суботу потрапив під обстріл у Шебекіному.