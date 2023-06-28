Наслідки скандалу. На Волині влада передумала закопувати 140 млн грн у стадіон

Поліція знайшла порушення у тендерній документації проєкту

Нещодавно міська влада Ківерців, що на Волині, вирішила побудувати спортивний стадіон-укриття за 145 млн грн. Проте після резонансу в соціальних мережах ківерські чиновники вирішили скасувати скандальний тендер, адже поліція знайшла порушення у тендерній документації. Про це стало відомо журналісту Юрію Ніколову.

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«Закон не дозволяє відміняти тендер по причині того, що тебе пропісочили в «Єдиному телемарафоні». Тому офіційною причиною стало те, що поліція поколупалась у документах і знайшла порушення – у тендерній документації не була встановлена вимога про надання антикорупційної програми. Тож написали про це у мерію листа, і та знесла торги подалі від порушень закону і народних заворушень», – каже Ніколов.

Нагадаємо, що скандал вибухнув у місті Ківерці на Волині. Там посеред війни затіяли ремонт стадіону вартістю 135 млн грн. Щоб не сильно різало очі, справу розділили на два тендери. Щоправда, небайдужі громадяни все одно почали скаржитися до Держаудитслужби з проханням перевірити доцільність мільйонних витрат. Зазначимо, що населення Ківерців, де хотіли збудувати розкішний стадіон, – 14,9 тис. мешканців.

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Ця ситуація змусила міського голову Ківерців Олександра Ковальчука шукати притомні пояснення. За його словами, громада грошей… не має, але шукатиме. Ремонт стадіону потрібен, оскільки, окрім облаштування поля, бігових доріжок та тренувальних спортивних майданчиків, планується (і тут увага!) звести укриття на 400 місць, якого потребує сусідська школа. При цьому мер упустив важливий момент. Як виявилося, на тендер прийшло рівненське ТОВ «Стиль-Декор». У 2019 році Антимонопольний комітет оштрафував цю фірму на 3,6 млн грн за антиконкурентні узгоджені дії.