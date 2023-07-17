Журналіст: Влада під час війни витратить 10 млн на серіал «Санаторій «Незабудка»

В Офісі президента звинувачують місцеву владу у витрачанні коштів на другорядні потреби під час війни, а тим часом…

Державний телеканал Freedom заплатив 10 млн грн за сценарій для новорічного серіалу «Санаторій «Незабудка». Про це повідомив журналіст-розслідувач Богдан Буткевич.

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Він звертає увагу, що такі витрати бюджетних коштів відбуваються у той самий час, коли в Офісі президента звинувачують місцеву владу у витрачанні коштів на другорядні потреби під час війни.

«Медіастрічка шпетить заявою Арахамії «погані місцеві влади, які не на те кошти витрачають». Дрони, панімаєш, не купують, поки росіяни вже цілі ТРЦ під заводи виробництва БПЛА перетворили. Власне, це явно нова медіакампанія Офісу президента, яким треба будь-який привід, щоб «поганих мерів» вшкварити. І тут мене трошечки поплавило. Отже, телеканал «Фрідом» купує майже на 10 млн новорічний серіал «Санаторій «Незабудка». Це не жарт – це реальний скрін реальної закупівлі з «Прозорро», – пише Буткевич.

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Журналіст відзначає, що місцеві влади не можуть почати фінансувати армію, адже на наступний день силові структури прийдуть з «маски-шоу», звинуватять у нецільовому використанні коштів місцевих бюджетів і через ручні суди знімуть з посад.

«До речі, знаю купу прикладів по країні, коли місцеві влади допомагають своїм частинам, але роблять це непублічно. Саме тому, що розуміють, що нормально це зробити не вийде, бо на наступний день це використає Офіс президента для своїх політичниїх розборок. Зате фінансувати на мільярди гривень телепомийки – це ок, це цільові витрати», – робить висновок Богдан Буткевич.

Нагадаємо, сьогодні олова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія звернувся із «останнім попередженням» до місцевих посадовців, відповідальних за процедури закупівель.

Арахамія зазначив, що у суспільстві «назріває дуже серйозне невдоволення діями» посадовців та пріоритетами, які ті обирають під час здійснення закупівель.

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«Усі ці історії про барабани, стадіони, люксові овочерізки, перекладання бруківки, там, де вона не в такому жахливому стані, значною мірою дестабілізують суспільство, яке живе непростим життям, примудряючись не просто виживати, але ще й волонтерити, донатити на армію та зберігати оптимістичний погляд на майбутнє», – пише Арахамія.