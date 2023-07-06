Кличко показав, як столиця готує реабілітаційний центр для воїнів (фото)

Віталій Кличко: «На базі госпіталю ветеранів війни буде створений Медичний центр реабілітації та паліативної допомоги на 350 ліжок»

У столиці триває капітальний ремонт Київського міського клінічного госпіталю ветеранів війни, де створюють міський реабілітаційний центр. Із червня 2022 року цей медзаклад почав приймати на етапне лікування та реабілітацію поранених українських військовослужбовців, які пішли захищати нашу землю від російських варварів. На сьогодні реабілітацію в цьому медзакладі пройшли понад півтори тисячі наших захисників.

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«Наразі триває капітальний ремонт приміщень медичного закладу. На базі госпіталю ветеранів війни буде створений Медичний центр реабілітації та паліативної допомоги на 350 ліжок. Постраждалим надаватимуть кваліфіковану реабілітаційну допомогу з використанням найсучаснішого обладнання для реабілітації, – зазначив мер Києва. – Ми повинні створити центр із комплексом медичних послуг, застосуванням інноваційних технологій, забезпеченням умов комфортного перебування для пацієнтів. Бо ми розуміємо, що допомоги потребують і потребуватимуть багато наших захисників», – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Минулого року Департамент охорони здоров’я КМДА закупив для госпіталю реабілітаційне обладнання. Також здійснили капітальні ремонти будівель, пошкоджених внаслідок воєнних дій, та ліфтів. Триває ремонт приміщень на кількох поверхах головного корпусу.

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Цього року для Київського клінічного госпіталя ветеранів війни зі спеціального фонду міського бюджету виділили майже 750 тис. грн на капремонт приміщень, фасадів, покрівлі головного корпусу, приміщень укриття, благоустрій прилеглої території.

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Комунальне некомерційне підприємство «Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни» – це 12-ти поверхова споруда з комплексом допоміжних будівель. Загальна площа приміщень – 34 тис. кв. м, площа поверхів до 2-х тисяч кв. м. Територія – майже 5 га. Матеріально-технічний стан та існуючій контракт з НЗСУ (Національною службою здоров’я України) дозволяє сьогодні проводити реабілітацію тільки на 120 ліжках одночасно. Після оновлення медзакладу ліжковий фонд збільшать до 350.

Лікування та медична реабілітація пацієнтів здійснюється в наступних структурних підрозділах: реабілітаційне відділення, відділення неврології, терапії, хірургічне відділення, клініко – діагностичне відділення, відділення фізичної та реабілітаційної медицини з бальнеологією, відділення паліативної допомоги, клініко-діагностична лабораторія, яка здійснює загальноклінічні, гематологічні, біохімічні, імунологічні та мікробіологічні дослідження.

Першу чергу ремонту реабілітаційного центру планують завершити до жовтня цього року.

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Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко виступив на відкритті Lviv Urban Forum, де обговорюють, як відновлювати українські міста після війни