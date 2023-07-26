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Чи отримають компенсації ті, хто самотужки ремонтував зруйноване житло: роз’яснення

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Чи отримають компенсації ті, хто самотужки ремонтував зруйноване житло: роз’яснення
Щоб затвердити процедуру компенсації тим, хто ремонтував зруйноване житло за власний кошт, необхідно ввести зміни до відповідного закону
фото з відкритих джерел

Люди, які витратили власні кошти на ремонт пошкодженого житла, повинні отримати компенсацію від держави, але наразі чітко затвердженого механізму, за яким це відбуватиметься, немає

Станом на 25 липня 474 тисячі 571 українець подав інформаційне повідомлення про своє знищене або пошкоджене майно через портал державних послуг «Дія». Ця цифра неостаточна і щодня збільшується, тож спрогнозувати остаточну кількість заявок наразі неможливо. Про це заявила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк в ефірі телемарафону.

«Серед людей, які подали інформаційні повідомлення, є ті, що вже скористалися програмою «єВідновлення» та отримали на поточні швидкі ремонти до 200 тисяч гривень. Звичайно, є багато людей, які очікують, коли в серпні запрацює програма, що стосуватиметься компенсації за знищене житло. Є люди, які не дочекалися, і за власні кошти відремонтували свої домівки», – зауважила посадовиця.

Шуляк наголосила, що і в парламенті, і в Кабінеті міністрів, і в Офісі президента України є чітке розуміння, що люди, які витратили свої власні кошти на ремонт пошкодженого житла, повинні отримати компенсацію від держави.

«Для затвердження відповідної процедури необхідно ввести зміни до основного закону, який запровадив механізм компенсації за пошкоджене житло. Я переконана, що уряд разом із Міністерством відновлення і Міністерством цифрової трансформації розроблять відповідні рішення, аби українці, які витратили свої власні кошти на ремонт житла, змогли отримати компенсацію через «Дію» та Реєстр пошкодженого та зруйнованого житла» – запевнила чиновниця.

Вона також розповіла, що наразі немає чітко затвердженої методології, яким чином відбуватиметься компенсація за самостійно відремонтоване житло.

«Чи потрібно буде показувати підтверджені витрати, чи це будуть чеки, чи це будуть договори, чи це буде компенсація за середньою вартістю, як це відбувається по програмі «єВідновлення». Я впевнена, що ми з урядом знайдемо справедливу формулу для всіх тих, хто очікує на компенсацію вже витрачених коштів за своє пошкоджене житло», – підсумувала Шуляк. 

Нагадаємо, уряд затвердив постанову про порядок надання компенсації за зруйновану нерухомість. Із 15 серпня місцеві комісії почнуть розглядати заяви власників знищеного житла. 

Як повідомлялося, 18 березня президент підписав схвалений Верховною Радою законопроєкт №7198, у якому визначили механізм виплати компенсацій за пошкоджене та зруйноване житло.

Документ визначає перелік отримувачів відшкодування, його види, а також впроваджує механізм, який почне діяти ще до закінчення війни. Українці, які через війну втратили домівку, зможуть обрати житло у будь-якому місці. Своєю чергою, держава перерахує кошти за купівлю майна продавцю. 

10 травня стартувала програма державної допомоги «єВідновлення», що передбачає надання допомоги власникам пошкодженого або знищеного внаслідок війни житла.

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Теги: гроші ремонт житло

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