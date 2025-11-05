Кремль роз'яснив заяву Путіна про ядерні випробування

Пєсков: Президент не давав доручення приступити до підготовки випробування

Російський диктатор Володимир Путін під час наради з членами Радбезу доручив вивчити доцільність ядерних випробувань, а не розпочинати безпосередню підготовку до них. Про це заявив прессекретар диктатора Дмитро Пєсков, передає «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Я хочу підкреслити: президент не давав доручення приступити до підготовки випробування. Президент доручив опрацювати питання про доцільність початку підготовки до таких випробувань. Ось чим зараз будуть займатися», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін доручив уряду опрацювати можливість тестового вибуху атомної бомби. Раніше з такою пропозицією виступив міністр оборони РФ Андрій Білоусов. У 2023 році Росія вийшла з договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, підписаного в 1996 році. Ядерні випробування такого роду не проводилися в країні з 1990 року.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія очікує офіційних роз’яснень від Сполучених Штатів Америки після заяв президента Дональда Трампа про можливе відновлення ядерних випробувань.

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп доручив Міністерству війни розпочати випробування ядерної зброї на рівних умовах, враховуючи програми інших країн.