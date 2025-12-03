Зеленський доручив підготувати зустріч із представниками Трампа у США

Після переговорів у Брюсселі секретар РНБО і начальник Генштабу готуватимуть зустріч з американськими посадовцями

Президент наголосив, що Україна працюватиме конструктивно заради реального миру

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова про підготовку зустрічей у Брюсселі з радниками з питань національної безпеки європейських лідерів.

«Разом із секретарем РНБО України на зустрічах буде начальник Генштабу Андрій Гнатов. Це постійна наша координація з партнерами, і ми забезпечуємо повноцінну активність процесу перемовин», – каже він.

За словами глави держави, українські представники поінформують європейських партнерів про те, що відомо після вчорашніх контактів американської сторони в Москві, а також обговорять питання європейського компонента в необхідній архітектурі безпеки.

«Після Брюсселя Рустем Умєров і Андрій Гнатов готуватимуть зустріч із представниками президента Трампа в Сполучених Штатах. Як і завжди, Україна працюватиме конструктивно заради реального миру. Очікую на нову доповідь за підсумками сьогоднішніх зустрічей у Європі», – додав Зеленський.

Нагадаємо, 2 грудня російський диктатор Володимир Путін прийняв у Кремлі спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа. У перемовинах також взяли участь зять Трампа Джаред Кушнер і радники диктатора Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков. Зустріч тривала майже п'ять годин.

Згодом стало відомо, що після переговорів у Москві спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Джаред Кушнер мали приїхати до Брюсселя, щоб провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Однак цю зустріч було скасовано.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія та Україна наблизилися до мирної угоди більше, ніж будь-коли за останні три роки, однак наголосив, що остаточне рішення про завершення війни може ухвалити лише російський диктатор Володимир Путін.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом. За його словами, усе залежить від переговорів російського диктатора Володимира Путіна з делегацією США.