Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський доручив підготувати зустріч із представниками Трампа у США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський доручив підготувати зустріч із представниками Трампа у США
Після переговорів у Брюсселі секретар РНБО і начальник Генштабу готуватимуть зустріч з американськими посадовцями
фото: Офіс президента

Президент наголосив, що Україна працюватиме конструктивно заради реального миру

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова про підготовку зустрічей у Брюсселі з радниками з питань національної безпеки європейських лідерів.

«Разом із секретарем РНБО України на зустрічах буде начальник Генштабу Андрій Гнатов. Це постійна наша координація з партнерами, і ми забезпечуємо повноцінну активність процесу перемовин», – каже він.

За словами глави держави, українські представники поінформують європейських партнерів про те, що відомо після вчорашніх контактів американської сторони в Москві, а також обговорять питання європейського компонента в необхідній архітектурі безпеки.

«Після Брюсселя Рустем Умєров і Андрій Гнатов готуватимуть зустріч із представниками президента Трампа в Сполучених Штатах. Як і завжди, Україна працюватиме конструктивно заради реального миру. Очікую на нову доповідь за підсумками сьогоднішніх зустрічей у Європі», – додав Зеленський.

Нагадаємо, 2 грудня російський диктатор Володимир Путін прийняв у Кремлі спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа. У перемовинах також взяли участь зять Трампа Джаред Кушнер і радники диктатора Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков. Зустріч тривала майже п'ять годин.

Згодом стало відомо, що після переговорів у Москві спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Джаред Кушнер мали приїхати до Брюсселя, щоб провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Однак цю зустріч було скасовано.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія та Україна наблизилися до мирної угоди більше, ніж будь-коли за останні три роки, однак наголосив, що остаточне рішення про завершення війни може ухвалити лише російський диктатор Володимир Путін.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом. За його словами, усе залежить від переговорів російського диктатора Володимира Путіна з делегацією США.

Теги: переговори перемир'я Володимир Зеленський Рустем Умєров США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марко Рубіо (у центрі) та Стів Віткофф (другий ліворуч) під час зустрічі з українською делегацією в Женеві, 23 листопада 2025 року
Рубіо, Віткофф і зять Трампа зустрінуться з делегацією України у Флориді – Reuters
29 листопада, 22:07
Глава держави зазначив, що від ухвалення бюджету залежить стійкість України
Президент дав завдання уряду та депутатам після звільнення керівника Банкової
28 листопада, 18:06
Путін вітає спеціального посланника США Стіва Віткова під час зустрічі у Москві 6 серпня 2025 року
Путін дурить голову всім. Про справжній замисел «мирного плану» Тема №1
26 листопада, 22:45
Венс та Зеленський мали розмову
Зеленський та віцепрезидент США провели розмову
21 листопада, 17:08
Чи підпише Україна угоду Трампа?
Чи підпише Україна угоду Трампа?
21 листопада, 11:00
Зеленський подякував Ердогану за допомогу
Зустріч Зеленського та Ердогана, рятувальні роботи у Тернополі. Головне за 19 листопада
19 листопада, 21:21
Глава держави наголосив, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах
Зеленський анонсував санкції РНБО проти двох фігурантів плівок НАБУ
12 листопада, 15:48
Руто і Зеленський домовилися про допомогу кенійцям
Президент Кенії звернувся із проханням до Зеленського щодо звільнення завербованих Росією громадян
7 листопада, 21:59
Останнє бойове зіткнення, в якому взяли участь захисники, відбулося 20 жовтня
Двоє захисників 165 діб утримували позицію на Запоріжжі. Президент відзначив їх «Хрестом бойових заслуг»
3 листопада, 14:23

Політика

Зеленський доручив підготувати зустріч із представниками Трампа у США
Зеленський доручив підготувати зустріч із представниками Трампа у США
Ексречниця Зеленського зробила гучні заяви про Єрмака
Ексречниця Зеленського зробила гучні заяви про Єрмака
Зустріч Путіна і Віткоффа. Зеленський заявив, що очікує сигнали від делегації США
Зустріч Путіна і Віткоффа. Зеленський заявив, що очікує сигнали від делегації США
Колишній соратник Порошенка спростував популярний міф про те, що чому Путін зважився на війну проти України
Колишній соратник Порошенка спростував популярний міф про те, що чому Путін зважився на війну проти України
Президент заявив, що Україна зараз ближче до миру, ніж будь-коли
Президент заявив, що Україна зараз ближче до миру, ніж будь-коли
Україна спростувала причетність до атаки на російський танкер Midvolga 2
Україна спростувала причетність до атаки на російський танкер Midvolga 2

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Вчора, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua