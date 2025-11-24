Американський план завершення війни значно скоротився після переговорів у Женеві – FT

Журналісти не повідомили, які саме пункти було вилучено з мирного плану після переговорів

За даними ЗМІ, американський план для припинення війни в Україні наразі складається з 19 пунктів

Мирний план США для завершення війни Росії проти України значно скоротили в результаті переговорів у Женеві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Неназвані джерела розповіли виданню, що тепер мирний план США складається з 19 пунктів, а не з 28, як це було раніше. Таким чином, мирний план було урізано майже на третину.

Співрозмовники FT не уточнювали, які саме пункти було вилучено з мирного плану. При цьому перед переговорами українських і американських чиновників у Женеві європейські лідери висловили стурбованість деякими частинами плану, включно з вимогами, що стосуються санкцій проти Москви і заморожених російських активів. Вони підкреслювали, що такі питання перебувають у компетенції ЄС.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українська делегація повертається в Україну після переговорів у Женеві. Як відомо, представники Сполучених Штатів та України зустрілися 23 листопада 2025 року для обговорення американської пропозиції щодо миру. Переговори, які були конструктивними та сповненими взаємної поваги, підкреслили спільне прагнення до справедливого і тривалого завершення війни.

Переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

До слова, президент США Дональд Трамп прокоментував перебіг мирних переговорів після зустрічі української та американської делегацій, яка пройшла у Женеві в неділю.