Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
The Telegraph опублікував усі 28 пунктів «мирного плану» США 
Цей план передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими
Україна може претендувати на вступ до Європейського Союзу

Американська адміністрація Дональда Трампа представила «мирний план» для України, що складається з 28 пунктів. Цей план передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни. The Telegraph публікує всі позиції з плану, передає «Главком».

1. Підтвердження суверенітету України

Україна отримає гарантії безпеки.

2. Комплексна угода про ненапад

Угода між Росією, Україною та Європою, яка розв'язує всі суперечності останніх 30 років.

3. Невтручання Росії

Очікується, що Росія не буде нападати на сусідні країни, а НАТО не буде далі розширюватися.

4. Діалог США, Росії та НАТО

США посередничають у переговорах для вирішення проблем безпеки та зниження напруги.

5. Надання надійних гарантій безпеки Україні

6. Ліміт чисельності ЗСУ

Чисельність української армії обмежується до 600 тис. осіб.

7. Відмова від НАТО

Україна вносить в Конституцію відмову від вступу в НАТО, а НАТО підтверджує, що Україна не буде членом Альянсу.

8. Відсутність військ НАТО в Україні

НАТО не розміщуватиме своїх військ на території України.

9. Розміщення винищувачів в Польщі

Європейські винищувачі розміщуються в Польщі.

10. Гарантії США

США отримують компенсацію за гарантії. Гарантія припиняється, якщо Україна вторгнеться в Росію або запустить ракети без причини.

11. Можливість вступу України в ЄС

Україна може претендувати на вступ до Європейського Союзу та отримати преференційний доступ до ринку ЄС.

12. Відновлення України

Створення фонду розвитку для інвестицій в інфраструктуру, газову інфраструктуру, відновлення міст і використання природних ресурсів.

13. Реставрація економіки Росії

Обговорення зняття санкцій з Росії, довгострокове економічне співробітництво з США.

14. Використання заморожених російських активів

100 млрд доларів заморожених російських активів будуть спрямовані на відбудову України.

15. Робоча група з безпеки

Створення спільної американсько-російської робочої групи для забезпечення виконання угоди.

16. Політика ненападу Росії

Росія закріпить в законодавстві свою політику ненападу на Україну та Європу.

17. Продовження ядерних угод

Подовження договорів щодо ядерного нерозповсюдження та контролю.

18. Україна як без’ядерна держава

Україна підтверджує свій статус без’ядерної держави відповідно до міжнародного договору.

19. Запуск ЗАЕС

Запуск Запорізької АЕС під наглядом МАГАТЕ, електричну енергію буде розподілено 50/50 між Україною і Росією.

20. Освітні програми для толерантності

Обидві країни зобов’язуються впровадити освітні програми, спрямовані на розвиток толерантності та боротьбу з расизмом.

21. Території

Крим, Донецьк і Луганськ визнаються російськими. Херсон і Запоріжжя заморожуються на лінії зіткнення.

22. Не зміна кордонів силою

Обидві сторони зобов’язуються не змінювати кордони силою.

23. Вільне використання річки Дніпро

Україна зможе використовувати річку Дніпро для комерційних цілей, а зерно буде безперешкодно транспортуватися через Чорне море.

24. Гуманітарні питання

Обмін полоненими та тілами, повернення цивільних осіб і дітей, програми возз’єднання сімей.

25. Вибори в Україні

Вибори мають відбутися через 100 днів після підписання угоди.

26. Амністія для учасників війни

Всі учасники війни отримують амністію за свої дії під час конфлікту.

27. Юридична обов’язковість угоди

Угода буде юридично обов’язковою і її виконання контролюватиме Рада миру.

28. Негайне припинення вогню

Після підписання угоди обидві сторони повинні негайно припинити вогонь і відвести свої війська на узгоджені позиції.

«Мирний план» США щодо російсько-української війни

Американська делегація передала Україні свій план завершення російсько-української війни. Зеленський окреслив американцям принципові позиції України та найближчими днями розраховує обговорити з президентом США Дональдом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру.

Народний депутат опублікував всі можливі пункти. Основними положеннями цього плану є безпека та політика, території, військові питання, економіка, енергетика, відбудова, гуманітарні питання, вибори, гарантії безпеки, реінтеграція Росії у міжнародну політику.

Американські посадовці заявили, що деякі пункти «мирного плану» США для України ще не остаточні і «майже напевно» будуть змінені. 

Велика Британія підтримує Україну у переговорах щодо американської ініціативи миру та наголошує, що тільки український народ має визначати своє майбутнє.

Європейські країни у четвер виступили проти мирного плану США для України, який вимагатиме від Києва відмовитися від більшої частини території та частково роззброїтися. 

За даними The Financial Times, президент США Дональд Трамп встановив президенту України Володимиру Зеленському тижневий дедлайн для підписання мирної угоди з Росією. США хочуть завершити війну в Україні до кінця 2025 року, і планують презентувати мирну угоду в Москві вже до початку грудня.

