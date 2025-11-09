Орбан заявив, що Трамп пообіцяв захистити фінансову систему Угорщини

ВІктор Орбан зазначив, що домовленість з США передбачає захист Угорщини від «спекулятивних атак» на її національну валюту

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом він отримав обіцянку щодо фінансової підтримки на випадок потенційного тиску на угорську економіку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За словами Орбана, домовленість передбачає захист Угорщини від «спекулятивних атак» на її національну валюту, а також від можливого зниження кредитного рейтингу країни. Він наполягає, що отримав персональні гарантії від Трампа щодо економічної допомоги в кризовій ситуації.

«Якщо фінансова система Угорщини зазнає зовнішнього нападу, американці дали слово, що вони захистять економічну стабільність Угорщини. Ми разом вирішили це питання зі США», – заявив Віктор Орбан.

Проте, варто зазначити, що у повідомленні Білого дому, яке було оприлюднене після зустрічі, жодних згадок про домовленості щодо фінансової підтримки немає. Американські чиновники також утрималися від коментарів стосовно заяв Орбана.

Таким чином, наразі не існує чіткого підтвердження того, чи справді була досягнута така угода про економічну підтримку.

Як відомо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що за результатами його переговорів із Дональдом Трампом Будапешт домігся виключення країни з-під дії американських санкційних обмежень, які стосуються імпорту енергоносіїв із Росії.

Глава угорського уряду зазначив, що між стратегічними інтересами Угорщини та США немає розбіжностей чи суперечностей. Проте існує значна кількість збігів в інтересах обох держав, а також були питання, які вимагали врегулювання. Цим темам було присвячено тривалу розмову.

«Главком» писав, президент США Дональд Трамп висловив думку, що Угорщина не повинна зазнавати вторинних санкцій за купівлю нафти в Росії, на відміну від інших європейських країн. За його словами, Угорщині «дуже складно» «отримувати нафту і газ з інших регіонів».

«Це велика країна, але вона не має виходу до моря, у неї немає портів. Тому вона має складну проблему», – заявив Трамп журналістам перед двостороннім обідом з Орбаном.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп привітав у Білому домі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. «Великий лідер», – сказав Трамп про Орбана.