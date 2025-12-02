Головна Світ Політика
ISW пояснив, навіщо Росія заявляє про захоплення Покровська

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
ISW пояснив, навіщо Росія заявляє про захоплення Покровська
Кремль намагається посилити свої переговорні позиції завдяки неправдивій інформації про лінію зіткнення
фото: Getty Images

Фахівці Інституту вивчення війни не бачать підтверджень заявам про окупацію Покровська

Кремль оголосив про захоплення Покровська передчасно, аби вплинути на хід американсько-російських переговорів, запланованих у Москві 2 грудня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголосили, що не бачать підтверджень заяв про захоплення Покровська. ISW зазначив, що російські війська зазнали значних втрат у своїй багатомісячній кампанії із захоплення міста.

Раніше Кремль повідомляв, що диктатор Володимир Путін увечері 30 листопада відвідав один із пунктів управління об’єднаного угруповання військ РФ, де російське командування йому доповіло про нібито захоплення міст Покровська і Вовчанська.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що ці міста залишаються під контролем України. Однак він визнав, що ситуація в Покровську й інших напрямках «залишається складною».

«Безумовно, у Росії є просування, безумовно, в Росії є кілька наступальних дій і операцій. Жодна з цих операцій успішною не була», – казав Зеленський.

Також президент України повідомив, що захисники майже завершили зачистку Куп’янська на Харківщині від російських загарбників.

До слова, аналітики ISW вважають, що російський диктатор Володимир Путін відкине умови мирного плану щодо України під час зустрічі зі спецпредставником США Стівом Віткоффом.

Покровськ Донеччина переговори перемир'я ISW

