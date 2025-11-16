Президент Фінляндії пояснив, чому зірвалася зустріч Трампа і Путіна в Будапешті

На думку Стубба, ЄС навряд чи зможе відкрити прямий канал комунікації з Путіном найближчим часом

Стубб висловився про стосунки між Трампом і Зеленським

Зрив зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті є стратегічною помилкою РФ. Як інформує «Главком», про це сказав президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв'ю Associated Press.

Відомо, що рішення про скасування такого саміту було ухвалене після телефонної розмови між державним секретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

За словами Стубба, під час цієї розмови Рубіо, швидше за все, зрозумів, що «росіяни не поступилися ні на йоту», тому «немає сенсу ставити президента Трампа в ситуацію, в якій він не отримає ні угоди, ні чогось іншого».

«Скасування зустрічі було ще одним прикладом стратегічної помилки росіян. У них була можливість, і вони її змарнували», – зазначив фінський лідер.

Також президент Фінляндії висловився про гру в гольф з Трампом та наголосив, що це для нього стало «дверцятами», які допомогли налагодити звʼязок з американським лідером.

Стубб вважає, що попри те, що Трамп та президент України Володимир Зеленський мають «бурхливі стосунки», він та інші лідери Європи можуть допомогти стати мостом між ними.

«Ми перекладаємо президента Трампа президенту Зеленському і навпаки», – запевнив політик.

Лідер Фінляндії також додав, що коли йдеться про Путіна, то лише одна людина має вести з ним публічні переговори, а саме президент США.

На думку Стубба, Європейський Союз навряд чи зможе відкрити прямий канал комунікації з російським диктатором найближчим часом.

Нагадаємо, під час зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би залишити Будапешт як можливий майданчик для майбутньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним

Як повідомлялося, планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна наразі призупинено. Перша телефонна розмова між секретарем Рубіо і міністром закордонних справ Лавровим була «продуктивною», але президент США вважає, що обидві сторони ще не готові до переговорів, щоб виправдати їх проведення саме зараз.

До слова, президент України Володимир Зеленський пояснив, чому ідея проведення переговорів Трампа та Путіна в Будапешті «згоріла», та підкреслив, що для Києва головне – закінчення війни, а не місце зустрічі.