Сили оборони вразили російський завод «Ставролен» та склад боєприпасів

Результати ураження уточнюються

У рамках зниження можливостей виробництва нафтохімічної продукції для потреб воєнно-промислового комплексу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру ТОВ «Ставролен» (Будьоновськ, Ставропольський край, РФ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Завод має повний цикл переробки вуглеводневої сировини та випускає полімери для виробництва композитних матеріалів, корпусних деталей, ущільнень та ізоляції для різного роду техніки армії РФ. Серед іншого виробляє і складові частини до БпЛА.

Зафіксовано численні вибухи та пожежу в районі цілі. Результати ураження уточнюються.

Окрім того, з метою зниження наступальних спроможностей противника, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території в н. п. Новий Світ Донецької області. Зафіксовано ураження цілі та вибухи. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Нагадаємо, цієї ночі у Росії лунали вибухи. Мер Москви Собянін повідомив, що російська ППО збила безпілотник, який летів курсом на Москву. Також вибухи лунали у Рязанській області, там також працювала ППО. Згодом з'явилась інформація про те, що дрони атакували Ставропольський край.