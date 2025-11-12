Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Сили оборони вразили російський завод «Ставролен» та склад боєприпасів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Сили оборони вразили російський завод «Ставролен» та склад боєприпасів
У Росії дрони атакували нафтохімічний завод
фото: соцмережі

Результати ураження уточнюються

У рамках зниження можливостей виробництва нафтохімічної продукції для потреб воєнно-промислового комплексу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру ТОВ «Ставролен» (Будьоновськ, Ставропольський край, РФ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Завод має повний цикл переробки вуглеводневої сировини та випускає полімери для виробництва композитних матеріалів, корпусних деталей, ущільнень та ізоляції для різного роду техніки армії РФ. Серед іншого виробляє і складові частини до БпЛА.

Зафіксовано численні вибухи та пожежу в районі цілі. Результати ураження уточнюються.

Окрім того, з метою зниження наступальних спроможностей противника, уражено склад боєприпасів на тимчасово окупованій території в н. п. Новий Світ Донецької області. Зафіксовано ураження цілі та вибухи. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Нагадаємо, цієї ночі у Росії лунали вибухи. Мер Москви Собянін повідомив, що російська ППО збила безпілотник, який летів курсом на Москву. Також вибухи лунали у Рязанській області, там також працювала ППО. Згодом з'явилась інформація про те, що дрони атакували Ставропольський край.

Читайте також:

Теги: росія війна Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Отримавши у квітні 2022 року повістку, Валерій Звоздецький без вагань долучився до лав ЗСУ
Загинув у результаті ворожого обстрілу. Згадаймо Валерія Звоздецького
15 жовтня, 09:00
Ракета Tomahawk
ISW: Кремль погрозами щодо Tomahawk намагається приховати слабкість армії Росії
25 жовтня, 07:44
«Ми бачимо титанічні спроби зірвати будь-який діалог Росії та США», – сказав Дмитрієв
Посланець Путіна у США зробив нові заяви про переговори щодо України
26 жовтня, 18:23
У Криму спалахнула нафтобаза (відео)
У Криму спалахнула нафтобаза (відео)
29 жовтня, 07:57
ГУР МО України нагадує, що кожен російський військовослужбовець має шанс зберегти життя
Окупанти орієнтуються по тілах загиблих поплічників – перехоплення розвідки
2 листопада, 16:54
Росія надає статус «іноземних агентів» тим, хто підтримував російське вторгнення в України
Росія почала репресувати Z-блогерів та власних пропагандистів – The Guardian
7 листопада, 10:47
Росія з початку повномасштабної війни втратила 11 335 танків
Втрати ворога станом на 9 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
9 листопада, 07:26
Стало відомо, чи закриє Естонія кордон з Росією
Стало відомо, чи закриє Естонія кордон з Росією
Вчора, 23:59
Станіславу Мельничуку назавжди 24
Воював на найгарячіших позиціях біля Бахмута. Згадаймо Станіслава Мельничука
3 листопада, 09:00

Соціум

Сили оборони вразили російський завод «Ставролен» та склад боєприпасів
Сили оборони вразили російський завод «Ставролен» та склад боєприпасів
У Китаї обрушився міст, завершений лише на початку цього року
У Китаї обрушився міст, завершений лише на початку цього року
Названо найкраще місто для життя
Названо найкраще місто для життя
Як міленіали та зумери проводять відпустку: дослідження показало суттєву різницю
Як міленіали та зумери проводять відпустку: дослідження показало суттєву різницю
Кави, шоколаду та вина незабаром стане менше? Дослідники б'ють на сполох
Кави, шоколаду та вина незабаром стане менше? Дослідники б'ють на сполох
Авіакатастрофа на кордоні Грузії й Азербайджану: загинули всі 20 військових
Авіакатастрофа на кордоні Грузії й Азербайджану: загинули всі 20 військових

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Сьогодні, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua