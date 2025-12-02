Папа Римський: Італія може стати мостом для миру між Україною і Росією

Італія може виступити посередником у війні в Україні

Італія може стати важливим посередником у переговорах України та Росії, вважає Лев XIV

Папа Римський Лев XIV заявив, що Святий Престол прагне сприяти мирним переговорам у війні Росії проти України, підкресливши роль Італії як посередника та важливість залучення європейських країн. Про це повідомляє Vatican News.

У вівторок Лев XIV зазначив, що Європа має активно брати участь у розробці «мирного плану»для вирішення повномасштабної війни Росії проти України.

Папа Римський сказав, що Святий Престол неодноразово закликав «до припинення вогню, до діалогу, а не до війни».

«Зрозуміло, що, з одного боку, президент Сполучених Штатів вважає, що може просувати «мирний план», який він хотів би реалізувати і який, принаймні на початку, не передбачає участі Європи», – сказав Лев XIV.

«Але присутність Європи є важливою, і той перший план також був змінений через зауваження Європи», – додав він.

Папа зазначив, що спочатку мирний план президента США не передбачав участі Європи, але пізніше зауваження європейських країн були враховані. Особливу увагу він приділив Італії, відзначивши її культурну та історичну здатність виступати посередником у конфлікті між Україною, Росією та США.

«Культурно та історично Італія має здатність виступати посередником у конфлікті, що існує між різними сторонами: Україною, Росією, Сполученими Штатами», – сказав він, додавши, що Святий Престол може заохочувати таке посередництво.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський зауважив, що українські чиновники очікують подальших переговорів щодо мирного плану США. Про це він заявив під час виступу в парламенті Ірландії, передає «Главком».

НАТО має «план Б» на випадок, якщо мирні переговори між Україною та Росією за участю США зазнають невдач. Про це на умовах анонімності розповіли у «Радіо Свобода» вісім дипломатів із держав-членів Альянсу.

У НАТО заявили, що Путін не демонструє жодної готовності до мирної угоди, попри дипломатичні зусилля Заходу. Північноатлантичний альянс не бачить ознак того, що президент РФ Володимир Путін готовий до компромісів, які дозволили б вийти на мирну угоду з Україною. Про це під час закритої зустрічі з журналістами повідомив високопосадовець НАТО.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна фінансово більше не причетна до війни в Україні. За його словами, Америка намагається покласти край конфлікту.