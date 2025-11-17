Ціни на паливо злетіли: атаки на інфраструктуру РФ вплинули на гаманці американців

Ціни на дизель у США на максимумі з моменту повернення президента до Білого дому

Ціна на дизель у США зросла до максимуму через глобальні перебої та санкції проти РФ

Незважаючи на зниження світових цін на сиру нафту, середня вартість дизельного палива на заправках США зросла до $3,08 за галон, що є найвищим показником з моменту повернення президента Дональда Трампа до Білого дому. Як повідомляє «Главком» із посиланням на агентство Bloomberg, таке зростання цін «навряд чи сподобається адміністрації США», яка постійно наголошує на важливості «доступної енергії». Агентство називає комплекс причин для такого цінового парадоксу.

Атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, збої в роботі ключових заводів в Азії та Африці, а також постійні закриття підприємств у Європі та США призвели до зникнення «мільйонів барелів» дизельного палива та бензину зі світових ринків.

Трейдери висловлюють занепокоєння з приводу можливих наслідків санкцій США щодо російських гігантів «Роснєфті» та «Лукойл», а також нових обмежень Євросоюзу на постачання палива, виробленого з російської нафти, які набудуть чинності у січні. Ці заходи загрожують порушенням ланцюжків поставок.

13 листопада Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) попередило, що через санкції США існує «значний ризик зниження» прогнозу видобутку нафти в Росії. Проте агентство зберегло поточний прогноз рівня видобутку нафти в Росії на рівні 9,3 млн. барелів на день у поточному кварталі та наступного року, зазначивши, що постачання сирої нафти з Росії поки що «практично не змінилися».

До слова, російський порт «Новоросійськ» відновив завантаження нафти після дводенного припинення, спричиненого ракетним ударом і атакою безпілотників з боку України.

Раніше стало відомо, що сили оборони України продовжують зменшувати здатність Росії до наступальних дій, зокрема було завдано низку успішних ударів по важливих військових об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури ворога.