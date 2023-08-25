Чому в України обмінний фонд значно менший, ніж у РФ: роз’яснення Буданова

Україна не зможе зрівнятися з Росією у кількості полонених

П'ята частина, тобто 20%, російських військових, які потрапляють у полон до ЗСУ, здаються добровільно. Під час інтерв'ю «Крим.Реалії» розповів очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

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Втім, за його словами, в України є значно менше обмінного фонду, ніж у Росії. І Україна не зможе зрівнятися з Росією у кількості полонених.

«У нас його набагато менше. Це правда. Тому що в перші дні вторгнення Російська Федерація нахапала тут страшну кількість заручників, у тому числі цивільних, пенсіонерів силових структур, просто людей, які, вони вважали, що є хтось страшний для них, ну і так далі. Тому наші цифри, на жаль, нижчі. Треба це розуміти», – каже він.

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Конкретну кількість полонених глава розвідки не назвав, оскільки ця інформація є державною таємницею.

Раніше повідомлялося, що полонені окупанти вже залучені до відбудови України.

До слова, триває 548-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби ворог завдав сім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.