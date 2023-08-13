Розкішний маєток головного комуніста країни Симоненка змушує згадати старий анекдот

Мільйони пенсіонерів віддавали за Симоненка голоси, щиро вірячи в те, що Петро Миколайович боротиметься з буржуями та відновить соціалізм

Маєток лідера Комуністичної партії України, екснардепа Петра Симоненка, який з 1994 року працював лише у парламенті та жив на зарплату.

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Найчесніший, найважливіший комуніст. Мільйони українських пенсіонерів віддавали за нього голоси, щиро вірячи в те, що Петро Миколайович боротиметься з буржуями та відновить соціалізм.

Як тут не згадати анекдот.

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Приходить у гості до Петра Симоненка старенька мати. Бачить – розкішний особняк, мармур, паркет, позолочені крани, прислуга. І каже:

– Як же добре в тебе, Петрику! І сад, і озеро, і слуги такі ввічливі, і будинок такий великий! Головне, щоби комуністи знову до влади не прийшли.