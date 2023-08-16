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Пентагон відреагував на співпрацю Росії та Північної Кореї

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Пентагон відреагував на співпрацю Росії та Північної Кореї
Росія намагається розширити військове співробітництво з Північною Кореєю
фото з відкритих джерел

Будь-яка допомога Росії з боку Північної Кореї чи інших країн – це продовження агресії Москви проти України

У Пентагоні заявили, що будь-яка допомога Росії з боку Північної Кореї чи інших країн – це продовження агресії Москви проти України. Про це на брифінгу повідомила представниця міноборони США Сабріна Сінгх.

Журналіст згадав висловлювання міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який заявив, що військова співпраця Росії та Північної Кореї «не становить загрози для інших країн». За словами посадовиці, будь-яка допомога Росії – це продовження війни в Україні.

«Тому ми дуже чітко виклали нашу позицію. Ми висловили побоювання іншим країнам, які хочуть надати підтримку Росії, що ми, безумовно, цьому перешкоджаємо», – сказала Сінгх.

Представниця міноборони наголосила, що США продовжать надавати довгострокову військову допомогу Україні.

Зазначимо, за розвідданими США, Росія намагається розширити військове співробітництво з Північною Кореєю і придбати в неї партію снарядів для ведення бойових дій проти України. 

Нагадаємо, офіційний Вашингтон на непрямих переговорах із Тегераном «підштовхує» Іран до припинення постачання дронів-камікадзе росіянам.

До слова, якщо Росія наважиться придбати зброю у Північної Кореї, то це стане порушенням низки резолюцій Організації Об'єднаних Націй.

Теги: війна росія Північна Корея США

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