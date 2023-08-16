Пентагон відреагував на співпрацю Росії та Північної Кореї

Будь-яка допомога Росії з боку Північної Кореї чи інших країн – це продовження агресії Москви проти України

У Пентагоні заявили, що будь-яка допомога Росії з боку Північної Кореї чи інших країн – це продовження агресії Москви проти України. Про це на брифінгу повідомила представниця міноборони США Сабріна Сінгх.

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Журналіст згадав висловлювання міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який заявив, що військова співпраця Росії та Північної Кореї «не становить загрози для інших країн». За словами посадовиці, будь-яка допомога Росії – це продовження війни в Україні.

«Тому ми дуже чітко виклали нашу позицію. Ми висловили побоювання іншим країнам, які хочуть надати підтримку Росії, що ми, безумовно, цьому перешкоджаємо», – сказала Сінгх.

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Представниця міноборони наголосила, що США продовжать надавати довгострокову військову допомогу Україні.

Зазначимо, за розвідданими США, Росія намагається розширити військове співробітництво з Північною Кореєю і придбати в неї партію снарядів для ведення бойових дій проти України.

Нагадаємо, офіційний Вашингтон на непрямих переговорах із Тегераном «підштовхує» Іран до припинення постачання дронів-камікадзе росіянам.

До слова, якщо Росія наважиться придбати зброю у Північної Кореї, то це стане порушенням низки резолюцій Організації Об'єднаних Націй.