На Одещині затримано 15 чоловіків, які намагалися виїхати до Молдови

Ухилянти заплатили від чотирьох до $10 тис. 22-річному провіднику

В Одеській області затримано 15 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Ухилянти заплатили від чотирьох до $10 тис. 22-річному провіднику, який обіцяв їх вивезти до Молдови.

«Від чотирьох до десяти тисяч доларів сплатив кожен з чоловіків за послуги 22-річного «перевізника», який напакував їх у пошарпаний мікроавтобус. Утім, обіцянку вивезти їх до Молдови недотримав, адже дорогою їх зустріли прикордонники», – йдеться у повідомленні.

На порушників було складено адмінпротоколи, а щодо водія порушене кримінальне провадження, справу скеровано до суду.

Нагадаємо, на Закарпатті ліквідовано канал переправлення порушників до Румунії. ДПСУ зазначає, що двох організаторів протиправної схеми перетину кордону та п’ятьох їхніх клієнтів затримали правоохоронці на Закарпатті.

Місцеві мешканці за $8 тис. пропонували чоловікам «комплекс послуг» – спочатку селили їх в себе вдома, а потім автівкою підвозили до кордону і вказували «напрямок руху» до Румунії

Як повідомлялося, щоденно щонайменше 200 чоловіків призовного віку здійснюють спробу залишити країну.

Також для незаконного перетину кордону втікачі почали збирати групи з 40 і більше людей. Речник ДПСУ відзначив, що спроби незаконного перетину кордону фіксуються і на пунктах пропуску. Але більшість таких спроб фіксуються все ж в «зеленій зоні» кордону, тобто поза офіційними пунктами пропуску.

До слова, біля кордону в Одеській області затримано рекордну групу з 47 ухилянтів, які намагались незаконно втекти за кордон.