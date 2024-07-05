Набір машиністок поїздів столичної підземки обернувся сексистським скандалом

Одна з дівчат, яка прийшла влаштуватися на роботу машиністкою зіткнулася з сексизмом збоку працівників метрополітену

Одна з жительок Києва поділилася курйозною історією свого досвіду влаштуватися на роботу машиністкою в столичний метрополітен. Зокрема, один з інструкторів машиністок заявив, що «не планує брати на роботу жінок» та висміював бажання киянок допомогти країні під час війни. Про це киянка повідомила у X.

Дівчина написала, що вирішила відгукнутися, коли метрополітен оголосив набір жінок на посаду машиністок поїздів. Однією з переваги для дівчини стала стипендія у близько 8,5 тис. грн під час навчання та офіційна зарплата у 28 тис. грн. Крім того, перспектива зростання до машиніста III класу зі збільшенням заробітку.

Киянка зіштовхнулася з сексизмом в столичному метро фото: X/Ніно

Киянка хотіла допомогти країні та замінити мобілізованих чоловіків на посаді машиніста. Киянка відправила резюме, після чого їй перетелефонували та запросили на співбесіду. Однак вже під час спілкування їй дали зрозуміти, що перевагу надаватимуть чоловікам та взагалі, «не дуже раді жінкам» на цій посаді.

Користувачка з ніком Ніно розповіла, що співбесіду, до якої входила екскурсія-поїздка в кабіні машиніста, організували лише для жінок-кандидаток. Чоловікам призначили окремий день. При цьому із 20 запрошених на цю співбесіду жінок прийшли лише три. Вона припускає, що більшість не прийшли, бо ще з першого дзвінка було зрозуміло, що на них там не чекають. Начальник посміювався з бажання жінок працювати в метрополітені. Крім того, дівчину замість робочих питань запитували здебільшого особисті, зокрема, чи має та дітей, чоловіка.

екскурсія і поїздка були цікавими, але на цьому плюси закінчилися, на жаль.

«от в совєтському союзі добре було, тепер погано» – девіз сьогоднішнього дня.

хоча совєтський союз там скрізь, починаючи з голів людей. pic.twitter.com/UITl0Fud8M — 🇺🇦Ніно (@pani_notbut) — 🇺🇦Ніно (@pani_notbut) July 3, 2024

«Після завершення екскурсії ми в кабінеті начальника прослухали лекцію про те, чому він не планує брати жінок на роботу та про те, що чоловіків мобілізують, нема кому працювати. Так, це якось уміщається в одній голові і нічого не клацає… Я пішла б на навчання і працювати, але майже впевнена, що цього не буде, поки що. Чи не з цим начальником. Можливо, на іншій гілці дівчатам вдасться», – додала вона.

Як повідомлялося, у комунальне підприємство «Київський метрополітен» активно йдуть працювати жінки, наразі одна жінка навчається на машиніста.

Нагадаємо, з понеділка, 3 червня, змінені графіки руху поїздів столичної підземки. Про це повідомляє КП «Київський метрополітен». Так, у пікові години інтервали між поїздами становитимуть орієнтовно 3-4 хвилини, а міжпікові – 6:00–6:30 хвилин.

Причиною таких змін став гострий дефіцит фахівців робітничих професій у КП «Київський метрополітен». Причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізаційна робота у зв’язку з воєнним станом.

До слова, киянам та гостям столиці нагадали правила поведінки на платформах станцій метро.