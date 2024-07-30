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Кліматолог про спекотне літо в Україні: Ми впритул наблизимося до умов, які були в епоху динозаврів

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Кліматолог про спекотне літо в Україні: Ми впритул наблизимося до умов, які були в епоху динозаврів
Денис Пішняк припустив, що найближчі роки можуть бути спекотними, а потім кілька наступних – прохолодними
фото з відкритих джерел

Денис Пішняк оцінив теорію про те, що кожне наступне літо буде ще гарячішим

Коли за 30-50 років температура підвищиться ще на кілька градусів, ми впритул наблизимося до тих умов, які були в епоху динозаврів. Про це заявив кандидат географічних наук Денис Пішняк, який очолює відділ фізики атмосфери та геокосмосу в Національному науковому антарктичному центрі. 

Денис Пішняк зазначив, що людський організм може напрацювати якісь адаптивні механізми для того, щоб витримувати спеку, але такий процес триватиме тисячі років.

«Необхідна зміна десятка поколінь, необхідно, щоб запрацював природний відбір і нові властивості організмів могли викристалізуватися. Наше ж потепління стрімко розвивається протягом двох-трьох поколінь. Хоча якби біологи могли клонувати динозаврів, їм було б більш-менш комфортно у нашому найближчому майбутньому. Тобто за 30-50 років, коли температура підвищиться ще на пару градусів, ми впритул наблизимося до тих умов, які були в епоху динозаврів», – сказав кліматолог.

На питання «чи кожне наступне літо буде спекотнішим за попереднє» Денис Пішняк відповів: «Це якесь апокаліптичне бачення. Природні коливання мають доволі великий діапазон, і саме з цієї причини вони заважають вченим бачити правдиві кліматичні тенденції. Найближчі роки можуть бути спекотними, а потім кілька наступних – прохолодними, і так це все коливатиметься туди-сюди ще неодноразово».

Кліматолог додав, що не кожного року вийде покататися на санчатах.

«Остання зима була доволі сніжною, а попередні – не дуже. Та навіть за найгірших кліматичних сценаріїв сніг ми бачити будемо. Хоча є нюанс: він випадатиме, але, можливо, не триматиметься на поверхні», – зазначив Пішняк.

Нагадаємо, що раніше Денис Пішняк зазначав, що частина планети Земля через аномальну спеку матиме складнощі з виживанням, хоча температурного апокаліпсису очікувати не варто, земляни не загинуть. 

До слова, минулий 2023 рік був найспекотнішим роком, який коли-небудь «випадав на долю мешканців Землі», проте це тільки «квіточки». Найгірше нас чекає попереду. Джефф Ґуделл, дослідник зміни клімату та науковий співробітник Атлантичної ради у своїй новій книзі «Палюче тепло вб’є нас найперше» (The Heat Will Kill You First) наводить невтішний сценарій кліматичних змін, до яких матиме звикнути людство. Про це пише «Бабель».

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Теги: прогноз погоди клімат спека Україна погода

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