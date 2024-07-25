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Американський генерал розкрив деталі «мирного плану» Трампа для України

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Американський генерал розкрив деталі «мирного плану» Трампа для України
США продовжуватимуть озброювати Україну, аби стримати Росію від наступу
фото з відкритих джерел

Ексрадник Трампа обурений неправильним сприйняттям мирного плану для України

Учасник консультативної команди колишнього президента США Дональда Трампа, генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог, висловився щодо обговорюваного «мирного плану», автором якого він є разом з іншими консультантами. У своєму інтерв'ю для «Голосу Америки», він підкреслив, що документ не є планом, схваленим президентом, а виключно пропозицією на майбутнє.

«Ми не говоримо від імені президента, і ми точно не говоримо від імені його кампанії. Отже, це наш документ про те, як, на наш погляд, мирне врегулювання може відбутися у майбутньому. Тобто це – варіант, який президент може використати у разі обрання. Почали відразу казати, що це план, затверджений президентом. Ні, зовсім ні», – сказав він в інтервʼю. 

Келлог відзначив, що документ містить історію конфлікту та пропонує можливі варіанти дій для майбутніх обговорень. Він також зазначив, що в «плані» чітко визначено велику мужність України та необґрунтоване вторгнення Росії, яке потрібно вирішити.

«Ми ніколи цього не говорили, ми просто шукаємо вихід. Подивіться на ваші втрати. Лише в Україні, залежно від того, з ким ви говорите, вони становлять від 100 тисяч до 130 тисяч смертей. Це величезні втрати. У Росії їх втричі більше. Для порівняння, у війні у В’єтнамі Сполучені Штати Америки втратили 60 тис. Це була 20–річна війна, з якої ми вийшли. Росіяни, тоді Радянський Союз, втратили 15 тисяч в Афганістані та пішли звідти. Зараз ви говорите про цифри 100 тисяч, 300 тисяч убитих і поранених. Отже, ви або повинні знайти спосіб зупинити війну, або ви хочете, щоб вона тривала без чіткого кінця. І дуже важливо, те, що ми в Америці називаємо «притиснути на гальма». Це не означає, що Україна здається, це не означає, що вони віддають територію, нічого подібного», – пояснив він свою думку. 

Келлог висловив обурення відносно уривків з документа, які сприймались як офіційний план Трампа, і наголосив на важливості розуміння, що це лише один із можливих сценаріїв. Він також висловив недовіру до того, як адміністрація Байдена ставить українську сторону у позицію сили без відповідної підтримки.

«Як вони їх поставили у позицію сили? Чи США надали Україні F-16? Ні. Чи ми вчасно дали достатні далекобійні потужності? Ні. Чи ми їм дали дозвіл стріляти вглиб Росії? Ні. Чи ми надали їм належну бронетехніку? Ми дали їм 31 танк. 31 танк – це навіть не батальйон в армії Сполучених Штатів. Вони про це говорять, а не роблять. Ми повинні переконатися, як зробити так, щоб справді поставити українців у позицію сили», – резюмував Кіт Келлог. 

Варто зазначити, що цим планом передбачалося припинення вогню на основі переважаючих ліній зіткнення. І Трамп нібито позитивно відреагував на цю стратегію. 

Теги: росіяни втрати президент Україна війна

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