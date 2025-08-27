Застукали в туалеті. Після зміни генпрокурора у Хмельницькому – переполох

Під прицілом правоохоронців – посадовці міськради, які на початку вторгнення взялися облаштовувати громадську вбиральню

З появою у кріслі генпрокурора Руслана Кравченка оновлена команда місцевих прокурорів узялася діставати із забуття провадження, які розслідувалися роками. Підлеглі Кравченка на Хмельниччині воскресили матеріали досудового розслідування від грудня 2021 року, його фабула звучить так: у Хмельницькому, ймовірно, діє організована група з числа чиновників, яка систематично привласнює бюджетні кошти під час капремонтів, реконструкцій та будівництва об’єктів комунальної інфраструктури. Влітку 2023-го хмельницькі ЗМІ навіть назвали прізвище посадовця, який, за версією правоохоронців, перебував на горі цієї «корупційної піраміди». Йшлося про заступника хмельницького міського голови Василя Новачка.

Тоді у відповідь на численні закиди у пресі заступник мера хутко пройшов поліграф у Києві і повідомив: детектор підтвердив його чесність і непідкупність. Після цього Новачок пригрозив правоохоронцям, які вписали його прізвище у фабулу кримінального провадження: доведеться відповідати за наклеп. На цьому все й затихло.

Заступник хмельницького міського голови Василь Новачок зробив собі алібі, пройшовши поліграф фото: Василь Новачок/Facebook

І ось наприкінці липня 2025 року Офіс генпрокурора вийшов зі свіжою заявою про розтрату коштів під час закупівлі громадської вбиральні у Хмельницькому. Далі прозвучала інформація про перші підозри. Як з’ясував «Главком», свіжий «туалетний» епізод – лише фрагмент цієї історії. Джерело «Главкома» у правоохоронних органах запевнило, що слідство перевіряє освоєння коштів на інші об’єкти інфраструктури Хмельницького.

Троє підозрюваних. Попалися на копійках?

Якщо зазирнути в офіційний реліз Офісу генпрокурора, то повідомлення про злочин звучить сухо і без конкретики: начальник відділу благоустрою Хмельницької міськради, в.о. директора комунального підприємства «Парки та сквери» та директор товариства-підрядника – у змові заволоділи коштами бюджету при встановленні громадської вбиральні. Більше деталей справи вдалося витягнути з судового реєстру.

Усе почалося з розмови у позаробочий час. 10 квітня 2022 року близько восьмої вечора заступник мера Василь Новачок під час телефонної бесіди з тодішнім директором КП «Парки і сквери міста Хмельницького» Олександром Бондарчуком повідомив: на території парку імені Михайла Чекмана у Хмельницькому необхідно поставити новий туалет. Підлеглий узяв до виконання вказівку шефа і довів цю вимогу відповідальній особі з його комунального підприємства.

За відомостями досудового розслідування, у квітні того ж року (за місяць до появи тендеру) директор ТОВ «Світ розваг Хмельницький» вступив у злочинну змову із виконувачем обов’язів директора КП «Парки і сквери міста Хмельницького» і начальником відділу благоустрою управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради. Начебто між ними була домовленість про завищення очікуваної вартості модульної вбиральні під час тендеру і забезпечення перемоги саме ТОВ «Світ розваг Хмельницький».

9 травня 2022 року комунальне підприємство «Парки і сквери міста Хмельницького» оголосило тендер із закупівлі модульної вбиральні очікуваною вартістю 570 тис. грн. Щоб забезпечити перемогу фірмі «Світ розваг Хмельницький» із пропозицією 550 тис. грн, замовнику довелося відсіяти чотирьох інших учасників, які заявили нижчу вартість. За оцінками правоохоронців, за модульну вбиральню комунальники переплатили підряднику 157,3 тис. грн.

Хмельницька обласна прокуратура, відповідаючи на запит «Главкома», зауважила: досудове розслідування триває і наразі зібрано достатньо доказів, що стали підставою для повідомлення трьом особам про підозру за ч. 4 статті 191 Кримінального кодексу («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»). Двом підозрюваних суди відправили під домашній арешт. Третьому фігуранту призначено особисте зобов’язання.

У кримінальному провадженні з імовірного розкрадання коштів на громадському туалеті троє підозрюваних

«Главком» звернувся за коментарем до заступника міського голови Хмельницького Василя Новачка. Свої міркування чиновник почав здалеку: коли почалося вторгнення РФ, керівний склад міськради цілодобово перебував в адмінбудівлі; звідти допомагав обладнувати блокпости, «бо вважали, що в тому була потреба, зварювали протитанкові їжаки». Також представники хмельницької влади сприяли із забезпеченням автівок та амуніції для військових прифронтовим і допомагали фактично блокованим Чернігову і Миколаєву. «Разом з тим, як заступник міського голови, думав про поточну роботу – прибирання міста, тепло, воду, вивезення сміття. Як і де знайти дефіцитне паливо. І все у місті працювало тоді, як і зараз. Так і про туалети в парку думав. Бо на відміну від москалів у нас не прийнято справляти нужду під парканом чи деревом, не такі ми люди – українці. Ну і ще раз нагадую, ми не виділяємо і тоді не виділяли з бюджету міста гроші на туалет. Підприємство (КП «Парки і сквери міста Хмельницького» – «Главком») придбало його за власні. Кошти міського бюджету були і зараз максимально спрямовані на підтримку оборони, саме тому ми в лідерах за цим показником в Україні», – наголосив Новачок.

Туалет у парку: є необхідність?

Окремо редакція поцікавилася у Хмельницької міської ради: яка ж така була гостра необхідність для встановлення додаткової вбиральні у центральному парку три роки тому? Адже, як випливає з відповіді заступника міського голови Михайла Кривака на запит «Главкома», станом на квітень 2022 року в парку імені Михайла Чекмана налічувалось кілька громадських вбиралень. Одна з них на території зоокуточка, дві – побудовані ще за радянських часів з вигрібною ямою, без водопостачання та не пристосовані для маломобільних груп населення.

Ще одна громадська вбиральня – це кабіна для осіб з інвалідністю; функціонує з червня 2017 року. У 2021 році у парку з’явився «дзеркальний» туалет на дві кабінки.

«Відповідно до вимог санітарного законодавства з розрахунку один санітарно-технічний прилад на 500 осіб, технічний стан наявних громадських вбиралень, а також відновлення роботи «Колеса огляду», замовником було прийнято рішення про необхідність облаштування громадської вбиральні, яка б відповідала діючим санітарним та будівельним нормам. Наголошуємо, що вказана закупівля була здійснена за кошти комунального підприємства, отримані від здійснення господарської діяльності, кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади не залучались», – запевнив заступник міського голови Михайло Кривак.

Закупити додатковий громадський туалет для центрального парку Хмельницького владу підштовхнув запуск розважального атракціону «Колеса огляду»

До речі, про «Колесо огляду», яке відновило роботу на початку травня 2022-го. За збігом обставин його реконструкцією також опікувалося ТОВ «Світ розваг Хмельницький». Із запланованих 9,2 млн грн підрядник отримав третину коштів.

Усе під ключ: підрядник «Світ розваг Хмельницький» спочатку відремонтував атракціон «Колесо огляду», а потім поблизу звів модульну вбиральню. Питання до фінансування обох об’єктів досі є у правоохоронців фото: glavcom.ua

Ба більше: у матеріалах досудового розслідування зазначено, що керівник ТОВ «Світ розваг Хмельницький» привласнив бюджетні кошти, стелячи тротуарну плитку біля «Колеса огляду».

За даними аналітичної системи YouControl, компанію «Світ розваг Хмельницький» зареєстрував у лютому 2020 року місцевий мешканець Олексій Віштал. До сьогодні він залишається одноосібним власником і директором підприємства. За час діяльності ТОВ «Світ розваг Хмельницький» виграло тендерів на загальну суму понад 36 млн грн.

«Главком» хотів почути позицію пана Віштала після того, як йому було оголошено підозру і застосовано нічний домашній арешт. Власник фірми відмовився, посилаючись на розслідування, яке продовжується. Коли ж його ми запитали про те, чому модульна вбиральня біля «Колеса огляду» має вигляд незавершеної (на фасадній частині стирчать дроти, ймовірно, мали встановлюватися дзеркала – «Главком»), Олексій Віштал дав пораду: «Вам краще це запитати в замовника. Поставляли товар, згідно з технічним завданням. Можливо, у них були якісь задуми в майбутнього щодо облицювання, мені не відомо...».

Віталій Тараненко, «Главком»