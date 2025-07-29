У Росії відсутня евакуація в підрозділах російських штурмовиків

Російські військові на лінії фронту все частіше добивають своїх поранених товаришів. Це випливає з численних відеозаписів, зроблених українськими розвідувальними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

Зазначається, що передумовою для таких вбивств є те, що в наступаючих загонах російської армії немає служби евакуації.

«Поранених на передовій росіяни не транспортують до медичних пунктів. Їх добивають прикладами або розстрілюють. Це чітко видно на відео, отриманих із безпілотників», – заявив оглядач Bild Юліан Рьопке.

Журналіст вивчив низку записів, на яких помітно, як один із солдатів розбив голову пораненому прикладом гвинтівки. – «Він просто перейшов через тіло убитого і пішов далі».

На багатьох інших відео, зокрема від жовтня 2024 року та березня 2025 року, зафіксовано аналогічні дії. У більшості випадків солдати були поранені раніше під час боїв. На одному з відео видно, як легко поранений російський солдат намагається повернутися, але його все одно добивають. Такі дії пояснюються повною відсутністю організованої евакуації в підрозділах російських штурмовиків, що діють в Україні.

Військовослужбовець Збройних сил України (ЗСУ), який перебуває під Покровськом, пояснив виданню, що під час наступу російські сили опиняються ніби на вулиці з одностороннім рухом.

«Для них існує тільки один напрямок. Або вони виконують завдання, або гинуть. Якщо ми їх поранимо, вони виживають тільки в тому випадку, якщо зможуть самостійно повернутися. Інакше вони вмирають від втрати крові через кілька годин або днів в якомусь підвалі», – зазначив український військовослужбовець.

Рьопке проводить паралелі з подіями Другої світової. У ті часи радянські загороджувальні загони, за наказами диктатора Йосипа Сталіна, так само ліквідовували поранених. Відомі також випадки вбивств «з милосердя» у вермахті, коли евакуація була неможливою, а смерть – неминучою.

Нагадаємо, триває 1252-й день повномасштабної війни. Україна переживає найважчий етап повномасштабної війни.