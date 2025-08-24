Росія наближається до виробництва понад 6 тис. шахедів щомісяця – СNN

Саме низька собівартість дозволяє Кремлю значно інтенсифікувати удари по українських містах та інфраструктурі

За даними джерел, виготовляти дрони всередині РФ стало значно дешевше, ніж на початку повномасштабного вторгнення

Телеканал CNN із посиланням на українську військову розвідку повідомляє, що Росія нарощує виробництво ударних безпілотників і найближчим часом може вийти на випуск понад 6 тис. дронів типу «шахед» щомісяця. Як передає «Главком», про це повідомляє CNN.

За даними джерел, виготовляти дрони всередині країни стало значно дешевше, ніж на початку повномасштабного вторгнення. У 2022 році Москва платила в середньому $200 тис. за один такий дрон, придбаний в Ірані. У 2025 році вартість знизилася до близько $70 тис. завдяки масовому виробництву на заводі в Алабузі (Татарстан).

Дослідження Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) наводить ще нижчі оцінки: вартість Shahed-136 може коливатися від $20 до $50 тис. Для порівняння, запуск однієї зенітної ракети-перехоплювача коштує понад $3 млн.

Саме низька собівартість дозволяє Кремлю значно інтенсифікувати удари по українських містах та інфраструктурі. Якщо раніше масовані ракетно-дронові атаки відбувалися приблизно раз на місяць, то нині вони повторюються в середньому кожні вісім днів, зазначають експерти CSIS.

Україна змушена витрачати дедалі дорожче озброєння на перехоплення дронів і водночас розробляє власні FPV-апарати та перехоплювачі для протидії масованим атакам, повідомляє телеканал.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна починає втрачати перевагу у використанні дронів на фронті через брак необхідного фінансування. За його словами, ця проблема вимагає активного включення міжнародних партнерів. Про це Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

Глава держави зазначив, що російські сили збільшили кількість своїх безпілотників, тоді як Україна не змогла зробити того ж через нестачу коштів, попри те, що має виробничі можливості.

До слова, українські захисники вперше знищили російський дрон–«Орлан», який окупанти використовували як носій ударних FPV. Під крилами він ніс два дрони-камікадзе. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 118 окрему механізовану бригаду.