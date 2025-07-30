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Військовий розповів про нову тактику окупантів на Покровському напрямку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Військовий розповів про нову тактику окупантів на Покровському напрямку
Триває 1253-й день повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

Росіяни шукають в українській обороні слабкі місця для прориву

Російські терористи змінили тактику наступу на Покровському напрямку. Про це, як повідомляє «Главком», заявив зв’язківець першого батальйону безпілотних систем «Хижаки висот» 59-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України Олександр у коментарі Арміяinform.

Тепер штурми здійснюють малі групи піхоти, хаотично. Окупанти шукають в українській обороні слабкі місця для прориву. Крім того, на Покровському напрямку росіяни активно застосовують мототехніку і місцями мають успіхи.

«Якщо просування плюс-мінус на дві посадки можна називати успіхом. Але є, визнаємо, що є», – каже він.

Росіяни все частіше задіюють мототехніку для логістики, зокрема, старі мотоцикли з колясками. 

Додамо, що заданими Генштабу, українські військові за минулу добу на Покровському напрямку зупинили 63 штурмові дії російських сил.

Нагадаємо, Покровський напрямок залишається однією з найбільш гарячих ділянокфронту. 26 липня президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті. На Покровському напрямку тривають жорсткі зіткнення. 

До слова, триває 1253-й день повномасштабної війни.

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Теги: Покровськ війна окупанти

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